Serie A: Juventus thắng dễ, AS Roma bị cầm hòa thất vọng khi HLV Mourinho vắng mặt

Juventus gặp nhiều khó khăn trước thềm mùa giải 2023 - 2024 khởi tranh. “Lão bà” đang bị Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) điều tra và bắt nộp 11 triệu USD vì những bất thường trong báo cáo tài chính cho các năm 2023, 2024 và 2025. Juventus sẽ không góp mặt tại Europa Conference League 2023 - 2024. Suất của họ được trao cho Fiorentina - đội đứng thứ 8 tại Serie A mùa trước. Chính vì thế, đội tỏ ra rất quyết tâm ở mùa giải Serie A năm nay.

Đối đầu với Udinese, Juventus đã có khởi đầu thuận lợi khi Federico Chiesa mở điểm ngay ở phút thứ 2. Xuất phát từ tình huống để mất bóng của đội chủ nhà Udinese, bóng tìm đến vị trí của Dusan Vlahovic. Sau 1 nhịp quan sát, cầu thủ mang áo số 9 nhanh chân chuyền bóng đến Federico Chiesa. Trong tư thế trống trải, cầu thủ người Ý thoải mái ngắm nghía và dứt điểm chính xác, mở tỷ số trận đấu.

Federico Chiesa (trái) mở tỷ số sau pha dứt điểm đẹp mắt REUTRES

Phút 18, Juventus được hưởng quả đá 11 m khi một cầu thủ của Udinese để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đối mặt với thủ thành Marco Silvestri, Dusan Vlahovic dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt cho đội khách. Trước khi hiệp 1 khép lại, tỷ số đã được nâng lên thành 3-0 cho “Lão bà”. Lần này, tiền vệ Adrien Rabiot là cầu thủ điền tên lên bảng tỷ số sau pha di chuyển thông minh và đánh đầu đẳng cấp.

Hiệp 2 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Udinese nhằm tìm kiếm bàn thắng. Họ dứt điểm đến 18 lần, gấp đôi Juventus ở trận này nhưng đều bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Thành quả 3-0 được Juventus duy trì đến hết trận và có 3 điểm trọn vẹn ngày mở màn, tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau vòng đấu đầu tiên.

Dusan Vlahovic có 1 bàn và 1 kiến tạo ở trận đấu đầu tiên REUTERS

Trong trận đấu đáng chú ý trên sân Stadio Olimpico, đội chủ nhà AS Roma đã bị Salernitana cầm hòa thất vọng 2-2. Ở trận này, HLV Jose Mourinho không thể trực tiếp chỉ đạo AS Roma vì bị Liên đoàn bóng đá Ý phạt khi chỉ trích trọng tài ở trận AS Roma hòa Monza 1-1 hồi tháng 5.2023.

Belotti sớm đưa AS Roma vươn lên dẫn trước ở phút 19 sau pha xoay sở và dứt điểm đẳng cấp trước sự đeo bám của 2 hậu vệ đối phương. Tuy vậy, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài được lâu khi Antonio Candreva bất ngờ đưa Salernitana dẫn ngược bằng liên tiếp 2 bàn ở các phút 36 và 49. Mãi đến phút 82, AS Roma mới tìm được bàn gỡ hòa khi Belotti tiếp tục tỏa sáng, đánh đầu chính xác từ quả đá phạt góc bên cánh trái.

Antonio Candreva bất ngờ đưa Salernitana dẫn ngược AS Roma 2-1 ngay trên sân khách REUTERS

Belotti vất vả giữ lại 1 điểm cho đội chủ nhà REUTERS

Chỉ có được 1 điểm trước Salernitana, AS Roma tạm thời xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Dù đã bổ sung nhiều tân binh chất lượng như Leandro Paredes, Houssem Aouar hay Renato Sanches nhưng các học trò của HLV Mourinho còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh tốp 4 ở mùa giải này.

Ở vòng đấu tiếp theo, AS Roma sẽ làm khách trên sân của đối thủ Verona. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng áo bã trầu tìm được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải.