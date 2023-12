AS Roma thua trận, HLV Mourinho gây sốc cho cầu thủ đồng hương rồi… xin lỗi

Trái với nhiều dự đoán rằng Renato Sanches sẽ được HLV Mourinho điền tên vào đội hình xuất phát, cầu thủ 26 tuổi đã phải ngồi dự bị. Sau khi AS Roma thi đấu bế tắc trong hiệp 1 và bị Bologna dẫn trước 1-0, cầu thủ người Bồ Đào Nha mới được HLV Mourinho thay vào sân ở đầu hiệp 2. Trong lúc Renato Sanches còn chưa thể hiện được gì, AS Roma đã phải nhận bàn thua thứ 2 vì Rasmus Kristensen phản lưới nhà.

Quá tức giận vì thái độ thi đấu của Renato Sanches, HLV Mourinho đã quyết định thay anh chỉ sau 18 phút vào sân. Cầu thủ sinh năm 1997 tỏ ra ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn bị trọng tài yêu cầu nhanh chóng rời sân. Renato Sanches tiến về băng ghế dự bị, HLV Mourinho và ban huấn luyện của AS Roma thậm chí còn không liếc nhìn hay thực hiện một cái vỗ vai nào để trấn an cầu thủ này.

Renato Sanches không hiểu vì sao mình phải rời sân chỉ sau 18 phút thi đấu AFP

Trả lời kênh DAZN sau khi trận đấu kết thúc, “Người đặc biệt” đã gửi lời xin lỗi đến Renato Sanches: “Tôi muốn công khai xin lỗi Renato, vì những gì tôi cảm thấy mình phải làm là rất khắc nghiệt, thậm chí còn khắc nghiệt hơn với cả HLV. Tôi nghĩ tôi đã làm điều này 3-4 lần trong sự nghiệp và tôi xin lỗi.

Nhưng phải hiểu cho tôi. AS Roma không có Paulo Dybala, đội hình này không có chất lượng. Không có Romelu Lukaku, đội hình này không có thể lực. Nếu không có một trong hai người họ, tôi biết mọi chuyện sẽ khó khăn với chúng tôi. Tôi có thể nói rõ ràng là các cầu thủ muốn chơi tốt hơn nhưng đó phải là khi AS Roma phải có đủ cầu thủ và không gặp bất kỳ vấn đề gì”.

Dù HLV Mourinho đã thực hiện nhiều sự thay đổi và các cầu thủ AS Roma thi đấu đầy cố gắng ở hiệp 2 nhưng họ phải nhận thất bại chung cuộc 0-2. Đây là trận thua đầu tiên của AS Roma sau chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp. AS Roma (25 điểm) đã rơi từ vị trí thứ tư xuống vị trí thứ bảy và có thể tụt sâu hơn nếu Atalanta đánh bại Salernitana vào tối thứ 2 (18.12).

HLV Mourinho nhận thất bại và AS Roma đã rơi xuống vị trí thứ 7 AFP

Ở trận đấu sớm tại Serie A, AC Milan có thắng lợi đậm 3-0 trên sân nhà San Siro trước đối thủ Monza. Tijjani Reijnders, Noah Okafor và tài năng trẻ 18 tuổi - Jan Carlo Simic là những cầu thủ đã giúp đội bóng thành Milan có 3 điểm. AC Milan hiện có 32 điểm, vững vàng ở vị trí thứ 3.

Tại Bundesliga, đội đầu bảng Bayer Leverkusen tiếp tục chuỗi trận ấn tượng với thắng lợi 3-0 trước Frankfurt. Victor Boniface là cầu thủ mang về niềm vui cho HLV Xabi Alonso ở phút 14 sau pha tấn công đẹp mắt. Đến hiệp 2, Jeremie Frimpong và Florian Wirtz tiếp tục mang về 2 bàn thắng cho đội chủ nhà.

Bayer Leverkusen thi đấu ấn tượng tại mùa giải năm nay AFP

Kể từ đầu mùa 2023 - 2024, Bayer Leverkusen đã trải qua 25 trận bất bại (22 trận thắng, 3 trận hòa). Chiến thắng 3-0 trước Frankfurt cũng giúp Bayer Leverkusen có 39 điểm, tiếp tục đứng đầu bảng. Họ giữ khoảng cách 4 điểm trước Bayern Munich, đội cũng vừa giành thắng lợi 3-0 trước Stuttgart.