AS Roma xác nhận chính thức chia tay HLV Mourinho

Trên trang X (trước đây là Twitter), chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano viết: “HLV Jose Mourinho và AS Roma chia tay ngay lập tức, mọi chuyện đã kết thúc”.

Ít phút sau, trên trang chủ của AS Roma cũng chính thức đưa ra thông báo chia tay HLV Mourinho: "Chúng tôi thay mặt tất cả những người tại AS Roma cảm ơn Jose Mourinho vì niềm đam mê và sự tận tụy mà ông ấy đã cống hiến kể từ khi đến Giallorossi. AS Roma sẽ luôn nhớ về những kỷ niệm tuyệt vời khi Jose Mourinho dẫn dắt đội bóng. Nhưng chúng tôi tin rằng vì lợi ích tốt nhất của AS Roma nên đội bóng cần phải thay đổi ngay lập tức. Chúng tôi chúc Jose Mourinho và những trợ lý của ông ấy những điều tốt đẹp nhất cho tương lai”.

AS Roma chính thức chia tay HLV Mourinho sau gần 3 năm gắn bó REUTERS

Theo trang Football Iatalia, AS Roma chia tay HLV Mourinho vì những mâu thuẫn về chính sách chuyển nhượng và đặc biệt là chuỗi kết quả không tốt gần đây. Chỉ trong vòng 1 tháng, AS Roma đã rơi từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 9 tại Serie A. Sau 20 trận, đội bóng áo màu bã trầu chỉ ghi được 32 bàn và để thủng lưới đến 24 lần.

Ngày 11.1, họ cũng bị đối thủ cùng thành phố Lazio loại khỏi tứ kết Coppa Italia. HLV Mourinho nhận thẻ đỏ ở trận đó và CĐV AS Roma liên tục la ó, chỉ trích chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau trận.

Ở đấu trường UEFA Europa League, đội bóng nước Ý cũng thi đấu không tốt và chỉ xếp thứ 2 bảng F. Kết quả này buộc AS Roma phải trải qua trận play-off với Feyenoord.

HLV Mourinho đã bất ngờ chuyển đến thủ đô nước Ý vào năm 2021 với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ông đã cùng AS Roma vô địch Conference League trong mùa giải đầu tiên và cùng đội bóng nước Ý vào đến chung kết Europa League mùa 2022 - 2023.

HLV Mourinho đã cùng AS Roma vô địch Conference League mùa 2021 - 2022 AFP

Theo trang The Atlantic, HLV 60 tuổi hiện nhận được lời mời từ đội bóng nước Anh, Newcastle. Ngoài ra, vị trí HLV ở các đội tuyển quốc gia cũng đang được HLV Mourinho xem xét.

Về phần AS Roma, cựu danh thủ của đội là Daniele De Rossi đang là ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế HLV Mourinho.