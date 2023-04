ASEAN lên án cuộc không kích chết người tại Myanmar

"ASEAN lên án mạnh mẽ cuộc không kích được báo cáo gần đây bởi Các lực lượng vũ trang Myanmar tại làng Pazi Gyi, thị trấn Kanbalu, vùng Sagaing của Myanmar, tước đi mạng sống của ít nhất hàng chục dân thường", theo thông báo của nước chủ tịch luân phiên ASEAN là Indonesia trên website của ASEAN ngày 13.4.



Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi hình thức bạo lực tại Myanmar, đặc biệt là việc dùng vũ lực đối với dân thường.

Hai tiêm kích của Myanmar phóng tên lửa trong một cuộc tập trận năm 2019 AFP

"Đó là cách duy nhất tạo ra môi trường có lợi cho cuộc đối thoại quốc gia nhằm tìm giải pháp hòa bình bền vững tại Myanmar. Chúng tôi nhấn mạnh cam kết của ASEAN trong việc tiếp tục hỗ trợ Myanmar tìm kiếm giải pháp có thể thực hiện và bền vững cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra, thông qua thúc đẩy thi hành đầy đủ Đồng thuận 5 điểm", thông báo nêu.

Sáng 13.4, quân đội Myanmar thực hiện cuộc không kích nhắm vào nơi lực lượng vũ trang của tổ chức đối lập Chính phủ thống nhất quốc gia (NUG) đang tập trung cho buổi lễ khai trương văn phòng. NUG gồm thành viên chủ yếu là các cựu nghị sĩ từ đảng NLD của cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, bị giải thể sau cuộc chính biến năm 2021.

Phát ngôn viên chính quyền Myanmar Zaw Min Tun cuối ngày 11.4 xác nhận cuộc tấn công được thực hiện nhằm khôi phục hòa bình và ổn định trong khu vực. "Họ là những kẻ chống đối chính quyền và nhân dân", ông Zaw Min Tun nói.

Vị quan chức tuyên bố quân đội Myanmar đã phá hủy kho vũ khí của NUG và đã khiến các thành viên lực lượng vũ trang của tổ chức này thiệt mạng. Liên quan cáo buộc có dân thường thiệt mạng, ông Zaw Min Tun nói "một số người bị ép phải ủng hộ họ có lẽ cũng đã chết".

Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết Nga và Trung Quốc đã ngăn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra tuyên bố do Anh soạn thảo, trong đó lên án cuộc không kích và kêu gọi giải trình trách nhiệm. Phó đại diện thường trực Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyanskiy nói rằng thông tin về vụ việc còn mâu thuẫn và cần được làm rõ trước khi ra tuyên bố. Một đại diện của Trung Quốc nói Hội đồng Bảo an nên khuyến khích các bên tại Myanmar giải quyết khác biệt qua đối thoại và hòa giải, tránh chọn phe trong vấn đề nội bộ của các nước.