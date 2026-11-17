Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định ASEAN+3 đã trở thành một trong những động lực chính của hợp tác Đông Á. Trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN+3 cần nâng cao hiệu quả của dự báo và hợp tác để chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức đang nổi lên. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề xuất 3 trọng tâm nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác ASEAN+3 trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 29 ẢNH: CHINHPHU.VN

Thủ tướng đề nghị tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, khai thác hiệu quả các hiệp định đối tác kinh tế và thương mại tự do hiện có.

Cùng với việc triển khai hiệu quả quỹ dự trữ gạo khẩn cấp, Thủ tướng đề nghị xem xét mở rộng hợp tác sang các mặt hàng thiết yếu khác như vật tư nông nghiệp, đồng thời tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh năng lượng.

Thứ hai, xây dựng tầm nhìn mới cho hợp tác ASEAN+3 trong giai đoạn mới. Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập ASEAN+3 vào năm 2027, Thủ tướng đề nghị tiến hành nghiên cứu, xây dựng tầm nhìn mới cho hợp tác ASEAN+3 trong giai đoạn mới, gắn với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của khu vực.

Thứ ba, phát huy sức mạnh tổng hợp của các khuôn khổ hợp tác khu vực. Thủ tướng đề nghị rà soát, kết nối các sáng kiến ASEAN+3 với hợp tác ASEAN+1, hợp tác ba bên Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc và các khuôn khổ song phương, qua đó phát huy tốt hơn thế mạnh và nguồn lực của từng cơ chế, hướng tới xây dựng một không gian phát triển chung ở Đông Á.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh các nước cần kiên trì đối thoại, củng cố lòng tin và giải quyết khác biệt bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), đồng thời thực hiện các cam kết chung để củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác và phát triển.

Việt Nam coi bảo đảm an ninh năng lượng là nền tảng để tăng trưởng nhanh, bền vững

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng "0" (AZEC) lần thứ 4. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 đồng chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 2 định hướng ưu tiên để thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trong khuôn khổ AZEC ẢNH: CHINHPHU.VN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của Nhật Bản trong việc chủ động thúc đẩy hợp tác AZEC, nhất là trong bối cảnh an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu phải đối mặt với nhiều thách thức.

Thủ tướng chia sẻ sáng kiến POWERR Asia hỗ trợ thu xếp nguồn dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Việt Nam) là minh chứng thiết thực cho tiềm năng và hiệu quả của hợp tác khu vực.

Để thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trong khuôn khổ AZEC, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất hai định hướng ưu tiên:

Thứ nhất, tăng cường hợp tác khu vực về dự trữ và cung ứng dầu khí. Thủ tướng đề nghị thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và trao đổi mô hình đầu tư, quản lý hạ tầng dự trữ. Việt Nam hoan nghênh Phiên họp đặc biệt tại Manila giữa các Bộ trưởng AZEC và đại diện các nước xuất khẩu dầu khí, đồng thời ủng hộ hợp tác trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mỗi nước.

Thứ hai, phát huy vai trò kết nối của Nhật Bản và các đối tác AZEC. Thủ tướng đề nghị huy động nguồn lực tài chính, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và khuyến khích khu vực tư nhân tham gia phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng năng lượng, qua đó đưa các sáng kiến hợp tác vào những dự án cụ thể, mang lại lợi ích cho các quốc gia thành viên và khu vực.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, hợp tác và chia sẻ trách nhiệm vì sự thịnh vượng chung, AZEC sẽ tiếp tục đóng góp vào mục tiêu xây dựng một châu Á tự cường về năng lượng, phát triển nhanh và bền vững.



