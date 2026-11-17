Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29, nhân dịp ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2021 - 2026), các nhà lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao việc quan hệ ASEAN - Trung Quốc tiếp tục tiến triển toàn diện trên mọi mặt, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trong nhiều năm liên tiếp, ASEAN và Trung Quốc là những đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 913,10 tỉ USD, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Trung Quốc vào ASEAN đạt 26,24 tỉ USD.

Về phương hướng thời gian tới, các nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc, gắn kết và bổ trợ cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và góp phần củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Các nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, giải quyết hòa bình các tranh chấp, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và nỗ lực sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29 Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba trọng tâm chiến lược nhằm nâng tầm và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai bên. Thứ nhất, cần không ngừng củng cố tin cậy chiến lược, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, tích cực mở rộng giao lưu và hợp tác, tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức phi truyền thống đang nổi lên, nâng tầm hợp tác và phối hợp tại LHQ và các diễn đàn đa phương. Về Biển Đông, hai bên duy trì đà tiến triển, sớm đạt được COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ DOC.

Thứ hai, nâng cao chất lượng hợp tác, tăng cường kết nối chiến lược. Ưu tiên triển khai Nghị định thư nâng cấp ACFTA 3.0, thúc đẩy xây dựng các tuyến đường sắt xuyên biên giới, cửa khẩu thông minh và các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, kết nối Lưới điện ASEAN (APG), nâng cấp các hành lang kinh tế trọng điểm và thúc đẩy phát triển tiểu vùng Mekong.

Thứ ba, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành trụ cột hợp tác mới. Hai bên kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu chung và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc và các tuyên bố về tăng cường hợp tác năng lượng và lâm nghiệp giữa hai bên.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Úc lần thứ 6, nhân kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2021 - 2026), các nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ ASEAN - Úc tiếp tục đạt nhiều tiến triển quan trọng và thực chất trên tất cả các mặt. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 97,28 tỉ USD, dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI từ Úc vào ASEAN đạt 1,6 tỉ USD.

Hội nghị khẳng định Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Tuyên bố Tầm nhìn của các nhà lãnh đạo ASEAN - Úc "Đối tác vì Hòa bình và Thịnh vượng" (2024) và Tuyên bố Melbourne "Đối tác vì Tương lai" (2024) tiếp tục là nền tảng quan trọng đề ra các nguyên tắc và định hướng cho hợp tác giữa hai bên. Về phương hướng thời gian tới, các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN - Úc giai đoạn 2025 - 2029 và các chương trình, sáng kiến đã thống nhất; làm sâu sắc hơn liên kết kinh tế thông qua triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand (AANZFTA) mới nâng cấp và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 trọng tâm chiến lược cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Úc. Thứ nhất, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thứ hai, nâng tầm liên kết kinh tế, củng cố khả năng tự cường và kiến tạo các động lực tăng trưởng mới. Thứ ba, tiếp tục lấy con người làm trung tâm trong mọi kế hoạch và hoạt động; đẩy mạnh hợp tác giáo dục và hợp tác tiểu vùng, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và bảo đảm mọi người dân cùng được thụ hưởng những thành quả hợp tác.

Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Úc đã thông qua Tuyên bố chung nhân dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Úc.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 27, các nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ ASEAN - Hàn Quốc tiếp tục phát triển năng động và hiệu quả. Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ sáu và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ bảy của ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 226,1 tỉ USD, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ Hàn Quốc vào ASEAN đạt 8,97 tỉ USD.

Về phương hướng thời gian tới, các nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN - Hàn Quốc 2026 - 2030, hướng tới những kết quả cụ thể. Hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong các cơ chế, khuôn khổ do ASEAN dẫn dắt, đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến, đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh biển.

Về kinh tế, hai bên nhất trí đẩy nhanh đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), phấn đấu cơ bản hoàn tất đàm phán trong năm 2027, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tự cường kinh tế của cả hai bên.

Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác để tận dụng các cơ hội từ Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA), khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư và đẩy mạnh hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển và ứng dụng AI.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 trọng tâm hợp tác. Một là lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực mới cho quan hệ đối tác. Hai là thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Tăng cường hợp tác về năng lượng sạch và triển khai Lưới điện ASEAN, đồng thời kết nối Mạng lưới Đô thị thông minh ASEAN (ASCN) với Mạng lưới K-City của Hàn Quốc để phát triển đô thị xanh, thông minh.

Ba là củng cố môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác về an ninh mạng và phòng chống lừa đảo trực tuyến.