ASEAN - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác tư pháp trong kỷ nguyên số

Sáng 10.10, tại thành phố Đà Nẵng, diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề "Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số" đã khai mạc trọng thể.

Diễn đàn do TAND tối cao Việt Nam đăng cai tổ chức, nhằm thúc đẩy hợp tác tư pháp, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tòa án trong khu vực.

Tham dự diễn đàn có ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; ông Trương Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án TAND tối cao Trung Quốc, cùng lãnh đạo tòa án tối cao các nước ASEAN và đại diện các cơ quan trong nước, quốc tế.

Mở rộng đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm xét xử

Phát biểu khai mạc, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, sau 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại, quan hệ ASEAN - Trung Quốc không ngừng phát triển, đạt nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là việc nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2021.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc là cơ chế đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác giữa các tòa án tối cao trong khu vực. Đây cũng là dịp để các quốc gia cùng trao đổi những vấn đề thực tiễn, tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp trước những yêu cầu mới.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc diễn đàn ẢNH: DƯƠNG NAM

Với chủ đề năm nay, diễn đàn tập trung trao đổi kinh nghiệm giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, thương mại; đề xuất phương thức nâng cao hiệu quả hợp tác tư pháp; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tòa án điện tử, tòa án thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xét xử.

Những nội dung này hướng đến hiện đại hóa nền tư pháp, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả giải quyết tranh chấp và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận công lý.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tin tưởng diễn đàn sẽ tạo không gian trao đổi cởi mở, thực chất, góp phần nhận diện những vấn đề mới, đề xuất định hướng hợp tác hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc trong thời gian tới.

Phát biểu tại diễn đàn, Chánh án TAND tối cao Trung Quốc Trương Quân cho rằng, sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại, hợp tác ASEAN - Trung Quốc ngày càng sâu rộng, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Trong tiến trình đó, hợp tác tư pháp giữ vai trò quan trọng trong củng cố lòng tin, bảo vệ công lý và tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho giao lưu, hợp tác giữa các nước.

Trước những thách thức từ hội nhập kinh tế và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, đặc biệt là sự gia tăng các tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới và tội phạm công nghệ cao, ông Trương Quân cho rằng các nước ASEAN và Trung Quốc cần tăng cường phối hợp, đổi mới phương thức hợp tác tư pháp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chánh án TAND tối cao Trung Quốc Trương Quân, chia sẻ các kinh nghiệm tại diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư

ẢNH: DƯƠNG NAM

Chánh án TAND tối cao Trung Quốc đề xuất 4 định hướng trọng tâm nhằm thúc đẩy hợp tác, gồm: củng cố nhận thức chung trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng chủ quyền tư pháp và hệ thống pháp luật của mỗi nước; tăng cường hợp tác giải quyết tranh chấp, phòng chống tội phạm xuyên biên giới; đẩy mạnh xây dựng tòa án số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động tư pháp; mở rộng đối thoại cấp cao, trao đổi chuyên môn, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm giữa các hệ thống tòa án.

Ông Trương Quân khẳng định tòa án Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với tòa án các nước ASEAN, phát huy vai trò hợp tác tư pháp trong thúc đẩy phát triển chất lượng cao, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - ASEAN ngày càng gắn kết, vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung.

Củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác thực chất

Phát biểu chào mừng diễn đàn, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc không ngừng được củng cố, phát triển, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Trong đó, hợp tác tư pháp ngày càng có vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ công lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho giao lưu, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia.

Các đại biểu tham dự diễn đàn ẢNH: DƯƠNG NAM

Theo ông Lê Minh Trí, việc TAND tối cao Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư thể hiện sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác tư pháp khu vực, tăng cường đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan tòa án.

Đây cũng là cơ hội để các đại biểu trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới có nhiều biến động, các quan hệ dân sự, thương mại xuyên biên giới ngày càng phát triển và những thách thức pháp lý mới liên tục xuất hiện.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu, chỉ đạo tại diễn đàn ẢNH: DƯƠNG NAM

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nâng cao chất lượng xét xử; đẩy mạnh cải cách tư pháp, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động của tòa án. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, bảo đảm công bằng, minh bạch và khả năng tiếp cận công lý của người dân.

Với tinh thần đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, ông Lê Minh Trí tin tưởng diễn đàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cơ chế trao đổi, kết nối quan trọng giữa các cơ quan tư pháp ASEAN và Trung Quốc, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác thực chất, hướng tới xây dựng nền tư pháp hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi quốc gia và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.