Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 có số đại biểu tham dự kỷ lục

Ngày 10.6, phát biểu bế mạc AFF 2026, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, các chương trình nghị sự vô cùng quan trọng của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 đã hoàn thành. Bộ trưởng cho biết, Diễn đàn năm nay đã quy tụ hơn 1.200 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới, một con số kỷ lục.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu bế mạc diễn đàn ẢNH: THẢO PHẠM

Diễn đàn lần thứ ba được xây dựng để có những trao đổi về những vấn đề mới nổi và dài hạn; có sự đồng bộ giữa chủ đề diễn đàn với chủ đề của năm Chủ tịch ASEAN năm nay của Philippines.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, AFF 2026 có nhiều điểm mới, trong đó lần đầu tiên tổ chức diễn đàn cho các nhà lãnh đạo thành phố ASEAN; tọa đàm lần đầu tiên giữa các đại diện chính đảng từ các quốc gia thành viên ASEAN và các phiên trao đổi với đại diện đại biểu thanh niên và của tiểu vùng Mê Kông.

"Chúng tôi hy vọng những sự kiện này sẽ giúp chúng ta có thể nuôi dưỡng những liên kết giữa con người, giao lưu con người để xây dựng một cộng đồng bền vững, bao trùm, hướng tới người dân", ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng cho biết, những trao đổi của các đại biểu thực chất và sáng tạo sẽ được báo cáo lên các nhà lãnh đạo ASEAN. Qua những trao đổi này, tinh thần cộng đồng của ASEAN đã hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Những chia sẻ từ các lãnh đạo, học giả, đại biểu thanh niên đã cho thấy mối quan tâm chung sâu sắc về an ninh khu vực và việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Đây đều là những yếu tố rất cần thiết với phát triển.

Cùng đó, tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ cam kết hướng tới tương lai của ASEAN, những giá trị của ASEAN và vai trò chiến lược của ASEAN.

"Một điểm nhấn của diễn đàn là điểm giao thoa về quan điểm trong ASEAN trước những thách thức hiện nay. Tăng cường tự cường và khả năng thích ứng của khu vực là ưu tiên cao của ASEAN. Các diễn giả đã nhấn mạnh nhu cầu phải xây dựng một môi trường chiến lược trong dài hạn, chứ không phải chỉ để ứng phó trong ngắn hạn", ông Trung khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung với các đại biểu ẢNH: THẢO PHẠM

Với những kết quả đạt được, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhìn nhận, sau 3 năm diễn ra, Diễn đàn Tương lai ASEAN đã trở thành một nền tảng ngày càng quan trọng để thúc đẩy những nỗ lực chung nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố quan hệ của ASEAN với các đối tác quốc tế quan trọng nằm ngoài khu vực.

Báo cáo về Tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố lòng tin chính trị và đối thoại. Tọa đàm có sự tham gia của 11 chính đảng từ 11 quốc gia khu vực. Các phiên thảo luận diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và đầy kiến tạo.

Tọa đàm đã tạo ra một nền tảng vững chắc để các chính đảng trong khu vực trao đổi góc nhìn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đóng góp vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Các đại biểu dự tọa đàm nhất trí đề xuất duy trì sự kiện này thành một cơ chế thường niên nhằm tăng cường thấu hiểu và nâng cao sức chống chịu của ASEAN.