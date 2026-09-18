Nên để Bộ Tư pháp hay Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức thi luật sư?

Bộ Tư pháp hay Liên đoàn luật sư tổ chức thi tốt hơn?

Ngày 17.9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo luật Luật sư Việt Nam.

Tại hội thảo, TS - luật sư Hà Hải, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM cho rằng tại khoản 5 điều 28 dự thảo chỉ quy định Liên đoàn luật sư Việt Nam "tham gia tổ chức" kỳ thi quốc gia về luật sư là chưa tương xứng với trách nhiệm đại diện, tự quản và giám sát nghề nghiệp.

TS - luật sư Hà Hải, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM ẢNH: NGÂN NGA

Theo quy định hiện hành, Liên đoàn luật sư Việt Nam đang tổ chức kỳ thi này nhiều năm qua và đã làm rất tốt vai trò này. Tuy nhiên, dự thảo lại giao cho Bộ Tư pháp.

"Liên đoàn luật sư có kinh nghiệm tổ chức kiểm tra kết quả tập sự, có đội ngũ luật sư am hiểu thực tiễn để đánh giá kiến thức, kỹ năng và đạo đức hành nghề", luật sư Hà Hải nói.

Do đó, ông đề nghị xem xét, bổ sung quy định Liên đoàn luật sư Việt Nam "đồng tổ chức" kỳ thi quốc gia về luật sư với Bộ Tư pháp. Từ đó, phân định rõ trách nhiệm mỗi bên, bảo đảm kết hợp quản lý nhà nước với tự quản nghề nghiệp.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ẢNH: NGÂN NGA

Về vấn đề này, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đồng quan điểm với luật sư Hà Hải.

"Tôi cho rằng nên giữ nguyên quy định hiện hành về việc để Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức thi. Đây là tổ chức có uy tín, vai trò của luật sư cần nâng lên để giữ được tính tự quản và có đánh giá ngành nghề", bà Diệu Thúy nói.

Một vấn đề khác, theo luật sư Hà Hải, khi có khiếu nại của khách hàng, thì Đoàn luật sư sẽ giải quyết, nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì khiếu nại đến Liên đoàn luật sư Việt Nam. Bộ Tư pháp sẽ là cơ quan giải quyết cuối cùng.

Tuy nhiên, dự thảo lại cho luật sư được quyền khởi kiện ra toà. Theo luật sư Hà Hải, cần xem xét lại quy định này vì đây là quyết định giải quyết khiếu nại nội bộ chứ không phải là quyết định hành chính.

Đề xuất không hành nghề liên tục 12 tháng thì bị thu hồi chứng chỉ

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM, về cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại điều 11 dự thảo, ông đề nghị nên quy định rõ cơ quan nào có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi và tước chứng chỉ hành nghề luật sư, vì trong dự thảo luật, chỉ giao Chính phủ quy định cụ thể các thủ tục, quy trình… Bởi theo Viện kiểm sát, đây là các quy định quan trọng, mang tính nền tảng, tránh sự phân cấp, phân quyền không hợp lý.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM ẢNH: NGÂN NGA

Ngoài ra, tại điểm c khoản 3 điều 11 dự thảo quy định người đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư mà thuộc một trong các trường hợp như "không hành nghề luật sư theo một trong các hình thức hành nghề quy định tại điều 17 của luật này trong thời gian 24 tháng liên tục, trừ trường hợp có lý do chính đáng", thì bị thu hồi chứng chỉ.

Theo Viện KSND thành phố, thời gian 24 tháng liên tục như dự thảo luật quy định là quá dài, ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ luật sư. Vì thế, cơ quan này đề nghị nên sửa đổi là "trong thời gian 12 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc bị tước giấy phép hành nghề".

Ngoài ra, Viện KSND thành phố thống nhất việc bổ sung quy định tại khoản 3 điều 6 về việc: "Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành nghề luật sư quảng bá, giới thiệu, sử dụng tên gọi gây nhầm lẫn, mạo danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư…".

Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị bổ sung thêm quy định về việc luật sư, tổ chức hành nghề luật sư cũng không được quảng bá, giới thiệu, sử dụng tên gọi gây nhầm lẫn, mạo danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư khác để đảm bảo mục tiêu phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.