Asian Cup nữ: Xem trực tiếp tuyển nữ Việt Nam đấu Trung Quốc ở đâu, kênh nào?

Tuyển nữ Trung Quốc hiện xếp hạng 19 thế giới, từng 8 lần vô địch Asian Cup nữ nhưng lần gần nhất họ đăng quang cách đây đã 16 năm (năm 2006). Ở vòng bảng, tuyển nữ Trung Quốc thắng Đài Loan 4-0, Iran 7-0. Wang Shuang là chân sút nổi bật nhất tuyển Trung Quốc khi có cho mình 4 bàn thắng ở vòng bảng.

Tuyển nữ Việt Nam hiện xếp hạng 32 thế giới, lần đầu góp mặt ở tứ kết Asian Cup. Ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam thua Hàn Quốc, Nhật Bản cùng tỷ số 0-3 sau đó hòa 2-2 với Myanmar, đoạt vé vào tứ kết dành cho 1 trong 2 đội xếp hạng ba có thành tích tốt.

Tuyển nữ Việt Nam toàn thua trước Trung Quốc trong 9 trận kể từ năm 2006 đến nay. Từng thắng đậm 8-0 trước tuyển nữ Việt Nam vào năm 2016 nhưng tuyển nữ Trung Quốc cũng từng chật vật mới thắng được các cô gái Việt Nam 1-0 ở Asian Cup 2006.





Trước đối thủ đẳng cấp cao hơn, HLV Mai Đức Chung không ngần ngại tiết lộ chiến thuật của tuyển nữ Việt Nam là chơi phòng ngự phản công. Các nữ tuyển thủ Việt Nam cũng được dặn dò chơi bóng chặt chẽ, tập trung hóa giải khu trung trung tuyến nơi tuyển Trung Quốc có những cầu thủ sở hữu kỹ thuật tốt.

Huỳnh Như, Hải Yến, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều đều bày tỏ quyết tâm rất cao khi có cơ hội thử lửa với tuyển nữ Trung Quốc. Tinh thần quả cảm, lăn xả, hết mình trong từng pha bóng chắc chắn là “vũ khí” của tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu này. Người hâm mộ Việt Nam có thể xem trực tiếp, cổ vũ từ xa cho thầy trò HLV Mai Đức Chung khi trận đấu này được trực tiếp trên kênh VTV6. Báo Thanh Niên cũng tường thuật, bình luận trực tuyến trận đấu này tại địa chỉ: https://thanhnien.vn/the-thao/

Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup nữ 2022: 15 giờ: Úc vs Hàn Quốc, trực tiếp VTV6; 15 giờ : Nhật Bản vs Thái Lan, trực tiếp VTV5; 19 giờ: tuyển nữ Việt Nam vs Trung Quốc, trực tiếp VTV6; 21 giờ : Đài Loan vs Philippines, trực tiếp VTV5.