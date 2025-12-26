Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

ASUS cân nhắc tham gia thị trường DRAM giữa khủng hoảng bộ nhớ

Kiến Văn
Kiến Văn
26/12/2025 14:10 GMT+7

ASUS đang cân nhắc khả năng gia nhập lĩnh vực sản xuất DRAM nhằm chủ động hơn về nguồn cung bộ nhớ cho các dòng máy tính của hãng.

Cuộc khủng hoảng DRAM hiện nay đang gây áp lực lớn lên toàn bộ chuỗi cung ứng máy tính cá nhân. Giá bộ nhớ tăng khiến chi phí sản xuất laptop và máy tính để bàn đội lên, buộc nhiều nhà sản xuất phải điều chỉnh giá bán hoặc cắt giảm cấu hình. Đồng thời, nguồn cung hạn chế còn ảnh hưởng đến kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, làm chậm nhịp đổi mới của thị trường PC.

ASUS cân nhắc tham gia thị trường DRAM giữa khủng hoảng bộ nhớ - Ảnh 1.

ASUS tính phương án tự sản xuất DRAM để giảm phụ thuộc chuỗi cung ứng

ẢNH: WCCFTECH

Thông tin về kế hoạch của ASUS được chia sẻ bởi trang công nghệ Sakhtafzarmag khi cho biết hãng có thể thiết lập các dây chuyền sản xuất DRAM chuyên dụng nếu giá bộ nhớ và nguồn cung không sớm ổn định. Nguồn tin chỉ ra rằng, thời điểm được nhắc đến là cuối quý 2/2026. Trước đó, Sakhtafzarmag từng công bố một số thông tin liên quan đến CPU của AMD và Intel, với độ chính xác được xác nhận. Tuy nhiên, chi tiết về kế hoạch DRAM của ASUS hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn.

Kế hoạch DRAM của ASUS gây chú ý ngành PC

Các dự báo trong ngành cho thấy, tình trạng thiếu hụt DRAM có thể kéo dài đến cuối năm 2027, thậm chí sang năm 2028. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các nhà sản xuất DRAM lớn như Samsung, SK Hynix hay Micron đang ưu tiên năng lực sản xuất cho phân khúc máy chủ và trung tâm dữ liệu, nơi nhu cầu từ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo tăng mạnh và mang lại biên lợi nhuận cao hơn so với thị trường PC truyền thống.

Nếu quyết định tham gia sản xuất DRAM, ASUS nhiều khả năng sẽ tập trung trước hết vào việc đáp ứng nhu cầu nội bộ. Các dòng sản phẩm laptop và PC để bàn mang thương hiệu ASUS, ROG và TUF hiện đóng vai trò quan trọng trong doanh thu của hãng. Việc chủ động nguồn bộ nhớ có thể giúp ASUS kiểm soát tốt hơn chi phí linh kiện, đồng thời duy trì khả năng cạnh tranh về giá và cấu hình trong giai đoạn thị trường biến động.

Động thái cũng diễn ra trong bối cảnh một số thương hiệu bộ nhớ quen thuộc đã thu hẹp hoặc rút khỏi thị trường bán lẻ, trong khi hoạt động sản xuất DRAM cốt lõi vẫn tập trung vào các tập đoàn bán dẫn lớn phục vụ toàn cầu.

Tuy vậy, việc xây dựng một nhà máy sản xuất DRAM đòi hỏi vốn đầu tư lớn, công nghệ phức tạp và kinh nghiệm vận hành lâu dài. Ngay cả với một tập đoàn công nghệ quy mô như ASUS, đây vẫn là thách thức không nhỏ.

Khám phá thêm chủ đề

Dram Asus thiếu hụt bộ nhớ thị trường bán lẻ dây chuyền sản xuất
