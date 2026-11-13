Asus trình làng Zenbook 14, dùng chất liệu Ceraluminum cao cấp

Asus vừa giới thiệu đến người dùng mẫu Zenbook 14 với thiết kế thời trang, pin lâu và tích hợp nhiều công cụ AI. Thay vì dùng những màu sắc như đen, bạc, trắng như laptop truyền thống, Zenbook 14 mang đến cảm giác tươi mới hơn với màu Arctic Blue và Komodo Coral, lấy cảm hứng từ thiên nhiên.

Điểm đặc biệt là thân máy được chế tác từ chất liệu Ceraluminum. Asus cho biết vật liệu này kết hợp đặc tính nhẹ của nhôm và độ cứng của gốm. Ceraluminum được hãng công bố là nhẹ hơn nhôm anodized truyền thống 30% và có độ cứng gấp 3 lần.

Theo Asus, vật liệu đã vượt qua thử nghiệm hơn 18.000 lần chà xát tại một điểm mà không để lại vết xước. Trong thử nghiệm thả vật nặng 1 kg từ độ cao 30 cm, bề mặt thiết bị không bị nứt vỡ.

Vật liệu mới mang lại hiệu ứng thị giác tốt, giúp thiết bị nổi bật hơn. Bề mặt được xử lý mịn, tạo hiệu ứng lì và hạn chế phản chiếu ánh sáng. Ceraluminum khiến thiết bị trông cứng cáp nhưng thân thiện với tay người, cảm giác cầm nắm tương tự bề mặt gốm. Trọng lượng của Zenbook 14 chỉ từ 1,1 kg.

Asus Zenbook 14 dùng chất liệu Ceraluminum ẢNH: KHƯƠNG NHA

Về cấu hình, Asus mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn với chip AMD Ryzen AI 7 345; Intel Core Ultra 9 Series 3 hoặc Snapdragon X. Máy được trang bị các công cụ hỗ trợ năng suất bằng AI, tìm kiếm thông minh, sáng tạo nội dung và Copilot+ PC.

Màn hình dùng công nghệ OLED, độ phân giải 3K, tần số quét 120 Hz. Độ phủ màn hình lên đến 89%, mang đến không gian hiển thị rộng rãi. Về thời lượng pin, Asus Zenbok 14 có thể lướt web 18 giờ liên tục trong môi trường thử nghiệm. Máy dùng bộ sạc USB-C 68 W. Chế độ Battery Care cho phép giới hạn mức sạc ở 60%, 80% hoặc 100% để kéo dài tuổi thọ pin.

Tại Việt Nam, Asus Zenbook 14 dùng chip Snapdragon X , RAM 16 GB, bộ nhớ trong 512 GB có giá 34,9 triệu đồng. Bản dùng chip Intel Core Ultra 5 325 đắt hơn 5 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất dùng chip Intel Core Ultra 9 386H, RAM 24 GB, bộ nhớ trong 512 GB có giá 50,9 triệu đồng.