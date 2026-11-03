5 laptop màn hình cảm ứng có thể cạnh tranh với MacBook Pro OLED

Sau nhiều năm đồn đoán, Apple đã chính thức ra mắt chiếc MacBook Pro đầu tiên hỗ trợ màn hình cảm ứng OLED. Đây là một bước ngoặt lớn đối với hãng, vốn trước đây khẳng định rằng màn hình cảm ứng không mang lại lợi ích thực sự cho máy tính xách tay. Chiếc MacBook Pro mới có giá khởi điểm từ 2.899 USD (giá tại Việt Nam là 80 triệu đồng) cho phiên bản cấu hình tiêu chuẩn, trong khi phiên bản cấu hình tối đa với màn hình PROLED XDR có thể lên tới 14.549 USD.

Nếu thấy mức giá này quá cao, người dùng vẫn có nhiều lựa chọn laptop cảm ứng khác với cấu hình tốt mà còn có giá cạnh tranh với MacBook Pro.

Dell XPS 14

Đây là một trong những mẫu nổi bật nhờ phần cứng tiên tiến và thiết kế sang trọng. Với khung máy bằng nhôm CNC và phần kê tay bằng kính, XPS 14 cạnh tranh trực tiếp với thiết kế cao cấp của MacBook Pro. Máy được trang bị CPU Intel Core Ultra và card đồ họa rời NVIDIA GeForce RTX, hỗ trợ tốt cho các tác vụ như chỉnh sửa video, biên dịch phần mềm và AI. Hệ thống tản nhiệt của máy được thiết kế để duy trì hiệu suất cao mà không gây tiếng ồn hay quá nóng.

Dell XPS 14 có giá khởi điểm khoảng 2.550 USD ẢNH: DELL

Màn hình cảm ứng OLED 14,5 inch với độ phân giải 3,2K, tần số quét 120 Hz và hỗ trợ dải màu DCI-P3 khiến XPS 14 trở thành lựa chọn lý tưởng cho các chuyên gia sáng tạo. Giá khởi điểm cho phiên bản cấu hình thấp nhất khoảng 2.550 USD.

Asus Zenbook 14 OLED

Sản phẩm nổi bật với thiết kế siêu mỏng và chất liệu nhôm nhẹ bền bỉ. Zenbook 14 được trang bị CPU Intel Core Ultra thế hệ mới nhất hoặc AMD Ryzen AI, với khả năng xử lý AI tích hợp. Màn hình cảm ứng OLED 3K 14 inch mang đến trải nghiệm hình ảnh ấn tượng.

Giá khởi điểm cho phiên bản sử dụng CPU Intel là 2.000 USD, bao gồm 32 GB RAM và 1 TB dung lượng lưu trữ. Phiên bản CPU AMD có giá rẻ hơn, khoảng 1.500 USD, nhưng hiệu năng cũng thấp hơn đáng kể so với bản Intel.

Samsung Galaxy Book6 Ultra

Galaxy Book6 Ultra được trang bị CPU Intel Core Ultra 7, hiệu năng thấp hơn một chút so với chip trên sản phẩm Apple. Máy có card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5060, RAM 32 GB và ổ SSD 1 TB. Đặc biệt, Galaxy Book6 Ultra sở hữu màn hình cảm ứng Dynamic AMOLED 2X 16 inch, hỗ trợ nhập liệu bằng ngón tay và bút cảm ứng, điều mà MacBook Pro OLED không có.

Galaxy Book6 Ultra với RAM 32 GB và SSD 1 TB được bán với giá 3.481 USD ẢNH: SAMSUNG

Giá bán dành cho phiên bản RAM 32 GB và SSD 1 TB hiện tại dành cho Galaxy Book6 Ultra trên Amazon là 3.481 USD, chỉ nhỉnh hơn một chút so với MacBook Pro OLED 16 inch với chip M5 Pro, có giá 3.399 USD.

Lenovo Yoga Slim 9i

Chiếc laptop này được trang bị CPU Intel Core Ultra 7, RAM 32 GB và SSD 2 TB. Màn hình cảm ứng OLED 4K 14 inch với mặt kính tràn viền cũng là một điểm nổi bật của sản phẩm. Với trọng lượng chỉ 1,22 kg, Yoga Slim 9i nhẹ hơn khoảng 10% so với MacBook mới nặng 1,36 kg.

Hiện tại, Yoga Slim 9i đang được bán trên Amazon với giá 1.999 USD. Mặc dù CPU Core Ultra 7 không thể so sánh trực tiếp với M5 Pro của Apple, nhưng việc nâng cấp MacBook Pro lên 2 TB có giá 3.399 USD và chỉ đi kèm RAM 24 GB, trong khi Lenovo cung cấp RAM 32 GB.

LG gram 17 Touch

Với trọng lượng chỉ khoảng 1,45 kg, mẫu laptop của LG đã vượt qua các bài kiểm tra độ bền theo tiêu chuẩn quân sự. Máy được trang bị CPU của Intel hoặc AMD, với kích thước màn hình lên đến 17 inch cho dòng sản phẩm doanh nhân, trong khi phiên bản cho người tiêu dùng giữ kích thước màn hình cảm ứng 15 inch.

Dòng gram của LG cũng tương đối mạnh mẽ và giá rẻ hơn nhiều so với MacBook Pro OLED cảm ứng ẢNH: LG

LG gram 15 với CPU Intel Core Ultra có giá 3.100 USD, trong khi phiên bản dùng CPU AMD có giá 2.300 USD. Đặc biệt, mẫu LG gram 17 cho doanh nghiệp có giá niêm yết 2.200 USD, nhưng có thể tìm thấy trên Amazon với mức giá rẻ hơn tới 300 USD. Với giá này, người dùng có thể tiết kiệm tới 1.000 USD so với mẫu MacBook Pro OLED cơ bản, đồng thời nhận được RAM 32 GB nhiều hơn và màn hình lớn hơn.