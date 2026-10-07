    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Công nghệSản phẩm

    Asus Zenbook 14 chính thức 'lên kệ', MacBook Neo có đối thủ đáng gờm

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Asus Zenbook 14 chọn màn hình OLED, bàn phím có đèn nền và cổng kết nối đa dạng để cạnh tranh MacBook Neo giá rẻ.

    Theo Digitaltrends, Asus vừa chính thức phát hành Zenbook 14 đến thị trường Mỹ, giúp người dùng có thêm lựa chọn laptop giá rẻ trong bối cảnh chi phí linh kiện máy tính tăng cao. Mặc dù giá rẻ, Zenbook 14 vẫn gây ấn tượng khi sở hữu thiết kế hoàn toàn bằng kim loại với vật liệu Ceraluminum độc quyền, tương tự như các dòng Zenbook cao cấp hơn.

    Asus Zenbook 14 chính thức lên kệ, MacBook Neo có đối thủ đáng gờm - Ảnh 1.

    Asus Zenbook 14 mang đến nhiều lợi thế phần cứng so với MacBook Neo

    ẢNH: ASUS

    Với mức giá 800 USD, Zenbook 14 có một số nâng cấp đáng chú ý giúp sản phẩm nổi bật hơn so với đối thủ 700 USD của Apple. Điểm nổi bật nhất trên Zenbook 14 là màn hình OLED 14 inch giúp mang lại trải nghiệm hình ảnh vượt trội so với MacBook Neo. Ngoài ra, máy còn được trang bị đầy đủ cổng kết nối, bao gồm hai cổng USB-C, một cổng USB-A kích thước đầy đủ và một cổng HDMI.

    Trong khi Apple chỉ trang bị cảm biến vân tay cho các phiên bản MacBook cao cấp hơn, Zenbook 14 lại tích hợp tính năng mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt Windows Hello. Bên cạnh đó, bàn phím của Zenbook 14 cũng có đèn nền, mang lại sự tiện lợi cho người dùng.

    Các thông số kỹ thuật của Asus Zenbook 14

    Tên model

    UX3480QA-ZB/SE_S0A (8 GB)/UX3480QA-ZB/SE_S0 (16 GB)

    CPU

    Snapdragon X X1 26 100, NPU Qualcomm Hexagon lên đến 45 TOPS

    Màn hình

    OLED WUXGA 14 inch, độ sáng 300 nit, thời gian phản hồi 0,2 ms, tần số quét 60 Hz

    Hệ điều hành

    Windows 11 Home

    Đồ họa

    Qualcomm Adreno

    RAM

    8 GB hoặc 16 GB LPDDR5X

    Bộ nhớ trong

    SSD PCIe 256 GB

    Kết nối

    Mạng không dây Wi-Fi 6E (802.11ax) ba băng tần + Bluetooth 5.3

    Camera

    Camera Full HD tích hợp chức năng hồng ngoại, hỗ trợ Windows Hello

    Cổng kết nối

    2 x USB-C 3.2 Gen 2, 1 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 cổng âm thanh kết hợp

    Âm thanh

    Công nghệ Smart Amp, Dolby Atmos

    Pin

    50 WHrs, 3S1P, pin Li-ion 3 cell

    Bộ sạc

    68W

    Kích thước

    311 × 216 × 14–17 mm

    Trọng lượng

    1,3 kg

    Giá đề xuất

    799,99 USD (8 GB)/999,99 USD (16 GB)

    Zenbook 14 sử dụng chip Snapdragon X của Qualcomm hứa hẹn đáp ứng các tiêu chí hiệu năng của Copilot+ AI. Một phiên bản mạnh mẽ hơn với chip Intel Core Ultra 9 386H dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay, nhưng giá bán vẫn chưa được công bố.

    Zenbook 14 hiện đã có mặt tại các cửa hàng bán lẻ và Best Buy ở Mỹ với hai cấu hình bộ nhớ. Nếu còn băn khoăn về laptop chạy Windows trên nền tảng Arm, người dùng có thể tham khảo các mẫu máy giá rẻ chạy hệ điều hành Windows x86 tiêu chuẩn như Dell XPS 13, hoặc các mẫu laptop giá rẻ như HP Omnibook 3 và Lenovo IdeaPad Vibe ra mắt gần đây, vốn được trang bị bộ xử lý Wildcat Lake của Intel.

    Tin liên quan

    Người dùng lâu năm nói gì về độ bền của laptop ASUS?

    Người dùng lâu năm nói gì về độ bền của laptop ASUS?

    Độ bền laptop ASUS phụ thuộc vào dòng sản phẩm, nhưng nhiều mẫu vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sau nhiều năm sử dụng.

    Khám phá thêm chủ đề

    Asus ZenBook 14 MacBook Neo laptop giá rẻ Dell XPS 13 HP Omnibook 3 Lenovo IdeaPad Vibe

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận