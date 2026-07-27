Người dùng lâu năm nói gì về độ bền của laptop ASUS?

Giá các sản phẩm công nghệ đang có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt do nhu cầu về chip ngày càng gia tăng để đáp ứng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Đây có thể là thời điểm lý tưởng để người dùng xem xét việc mua một chiếc laptop mới. Tuy nhiên, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp giữa hàng loạt thương hiệu trên thị trường không phải là điều dễ dàng.

Laptop ASUS đang ngày càng hoàn thiện trong việc lấy lòng người tiêu dùng ẢNH: KHẢI MINH

Một trong những lựa chọn an toàn được nhiều người nghĩ đến là thương hiệu ASUS, nổi tiếng với độ tin cậy của các sản phẩm. Theo ý kiến từ nhiều diễn đàn trực tuyến, tuổi thọ trung bình của laptop ASUS rơi vào khoảng 5 năm.

Các ý kiến chỉ ra rằng, việc chọn một chiếc laptop ASUS, từ dòng Zenbook cao cấp đến Vivobook giá cả phải chăng, là một quyết định hợp lý. Các dòng laptop chơi game như ROG và TUF cũng được đánh giá cao về độ bền, với nhiều người cho biết các mẫu ROG có thể sử dụng trên 5 năm, mặc dù pin có thể gặp phải vấn đề vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều có trải nghiệm tích cực. Một số người đã phàn nàn về việc laptop ASUS của mình hỏng hóc trước thời gian dự kiến. Chẳng hạn, một người dùng cho biết laptop ROG gặp sự cố chỉ sau 2 năm do quá nhiệt. Ngược lại, cũng có những người dùng khác cho biết laptop dòng TUF mà người này sở hữu vẫn hoạt động tốt sau 8 năm.

Nếu bảo quản và sử dụng đúng cách, tuổi thọ laptop ASUS có thể kéo dài trên 5 năm ẢNH: KHẢI MINH

Những vấn đề có thể gặp với laptop ASUS

Về các vấn đề cụ thể, nhiều người dùng đã bày tỏ sự thất vọng về card mạng trong các sản phẩm ASUS. Một số người cho biết họ đã phải thay thế card mạng kém chất lượng, trong khi một số khác lại gặp phải sự cố với bo mạch chủ trên các mẫu ROG. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng ASUS vẫn giữ được danh tiếng vững chắc trong ngành công nghệ.

Để kéo dài tuổi thọ của laptop, việc bảo trì là rất quan trọng. Nhiều người dùng cho rằng việc vệ sinh quạt thường xuyên và đặt laptop trên bề mặt phẳng có thể giúp kiểm soát nhiệt độ và tăng cường hiệu suất. ASUS cũng cung cấp chế độ bảo hành tốt, bao gồm cả bảo vệ hư hỏng do tai nạn, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm.

Tóm lại, mặc dù có những ý kiến trái chiều về độ bền của laptop ASUS, thương hiệu này vẫn là một lựa chọn đáng tin cậy cho người tiêu dùng. Việc chăm sóc và bảo trì đúng cách sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.