Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Những yếu tố khi chọn ốp lưng giúp điện thoại không 'ra đi' sớm

Kiến Văn
22/04/2026 20:31 GMT+7

Khi mua sắm ốp lưng điện thoại, người dùng thường bị cuốn hút bởi màu sắc và thiết kế mà không chú ý đến các vấn đề có thể gặp.

Khi nhiều nhà sản xuất chỉ cung cấp những gam màu đơn điệu cho điện thoại, ốp lưng trở thành giải pháp giúp người dùng thể hiện phong cách cá nhân. Tuy nhiên, thay vì chạy theo màu sắc và thiết kế, điều quan trọng mà người dùng nên nhớ chính là khả năng bảo vệ mà ốp lưng mang lại. Hiểu rõ những yếu tố khi mua sắm ốp lưng có thể giúp người dùng không phải hối tiếc về sau.

Hãy tập trung vào khả năng bảo vệ của ốp lưng thay vì màu sắc hoặc thiết kế đẹp mắt

ẢNH: REUTERS

Khả năng bảo vệ của ốp lưng

Không phải tất cả sản phẩm đều có chất lượng tương đương, vì vậy việc tham khảo đánh giá và nhận xét từ cộng đồng trên mạng xã hội là cần thiết. Các thương hiệu uy tín như OtterBox và Spigen nổi tiếng với thiết kế ốp lưng kết hợp giữa lớp lót mềm mại và vỏ cứng giúp bảo vệ điện thoại khỏi va đập.

Có hai yếu tố chính quyết định khả năng bảo vệ của ốp lưng: chống sốc và thiết kế. Ốp lưng bằng silicon và TPU thường được ưa chuộng vì khả năng hấp thụ lực khi rơi. Ngoài ra, thiết kế viền nhô cao ở mặt trước và cụm camera cũng rất quan trọng giúp bảo vệ màn hình và camera khỏi trầy xước khi đặt úp xuống.

Chế độ bảo hành

Nhiều sản phẩm giá rẻ không đi kèm bảo hành, trong khi những sản phẩm cao cấp thường chỉ có bảo hành 1 năm. Tuy nhiên, một số thương hiệu như Mous và Smartish cung cấp bảo hành trọn đời giúp người dùng yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm. Cần lưu ý rằng bảo hành trọn đời thường không bao gồm hao mòn thông thường, vì vậy người dùng vẫn cần lựa chọn khôn ngoan.

Tạo cảm giác thoải mái

Độ vừa vặn và chất lượng hoàn thiện của ốp lưng cũng là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ điện thoại khỏi những va chạm và sự cố không thể tránh khỏi là ưu tiên hàng đầu. Một thiết kế bắt mắt có thể thu hút, nhưng nếu không đủ bền bỉ, nó sẽ không mang lại giá trị lâu dài. Các yếu tố như viền nâng cao, nút bấm chắc chắn và các cổng USB bền bỉ cũng là các yếu tố cần được xem xét.

Cảm giác cầm nắm tốt và độ bám khít của ốp lưng sẽ giúp ích cho điện thoại

ẢNH: REUTERS

Khi mua một điện thoại mới, hãy tìm một ốp lưng phù hợp thay vì những sản phẩm được tặng kèm. Một chiếc ốp lưng có bề mặt nhám sẽ giúp cầm nắm dễ dàng hơn và giảm nguy cơ rơi. Chất liệu như da hoặc vải dệt không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn có độ bền cao, trong khi các loại ốp lưng giá rẻ vẫn có thể cung cấp sự bảo vệ tốt mà không cần các tính năng phức tạp.

Giữ mọi thứ đơn giản

Cuối cùng, đừng để những chiêu trò tiếp thị làm bản thân phân tâm. Hãy chọn một chiếc ốp lưng đơn giản, được thiết kế chuyên dụng để bảo vệ điện thoại. Những sản phẩm như ốp lưng silicon có thể không bắt mắt nhưng lại rất hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Tránh xa những ốp lưng "áo giáp" cồng kềnh với nhiều bộ phận dễ hỏng vì chúng có thể làm tăng độ dày và chi phí mà không mang lại nhiều lợi ích.

Tóm lại, khi chọn ốp lưng cho điện thoại, hãy chú trọng đến tính năng bảo vệ, chất liệu và sự đơn giản để đảm bảo nhận được sản phẩm tốt nhất cho thiết bị của mình.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận