Loại ốp lưng smartphone phổ biến nhưng không đáng mua

Smartphone đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, việc sử dụng smartphone thường xuyên mà không vệ sinh có thể dẫn đến sự lây lan của vi khuẩn từ tay sang thiết bị. Nhiều người dùng đã tìm đến các sản phẩm như ốp lưng và miếng dán màn hình kháng khuẩn với hy vọng giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn.

Thay vì mua ốp lưng kháng khuẩn, người dùng được khuyến cáo thường xuyên vệ sinh điện thoại

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy những phụ kiện này không thực sự hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn. Một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Infection Control & Hospital Epidemiology chỉ ra rằng, mặc dù tấm bảo vệ màn hình kháng khuẩn có thể giảm tải lượng vi khuẩn trong một thời gian ngắn, nhưng hiệu quả này nhanh chóng biến mất sau 30 ngày. Điều đó có nghĩa việc sử dụng các sản phẩm kháng khuẩn không phải là giải pháp bền vững để bảo vệ sức khỏe.

Giải pháp nào cho người dùng smartphone?

Thay vào đó, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên thường xuyên vệ sinh điện thoại bằng khăn lau tẩm cồn. Các nhà sản xuất điện thoại như Apple, Google và Samsung đều khuyến nghị sử dụng dung dịch cồn 70% để khử trùng thiết bị. Việc làm này không chỉ giúp làm sạch bề mặt điện thoại mà còn bảo vệ sức khỏe người dùng, đặc biệt trong môi trường có nguy cơ cao như bệnh viện.

Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2026 cho thấy cồn isopropanol 70% rất hiệu quả trong việc giảm thiểu vi khuẩn trên bề mặt điện thoại. Việc vệ sinh thường xuyên, đặc biệt ở những nơi có nguy cơ cao, là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe cá nhân.

Tóm lại, thay vì đầu tư vào các sản phẩm kháng khuẩn không hiệu quả, người dùng nên chú trọng đến việc vệ sinh điện thoại thường xuyên để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn. Việc rửa tay thường xuyên cũng là một biện pháp quan trọng không thể bỏ qua.