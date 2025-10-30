Mẹo giúp tăng cường độ bền cho smartphone

Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều người vẫn giữ smartphone của mình trong khoảng 3 năm trước khi thay mới. Thời gian này thậm chí còn hơn nữa khi các mẫu điện thoại mới như Pixel 8 Pro hay Samsung đã có tuổi thọ cao hơn, với thời gian cập nhật bảo mật kéo dài lên đến 7 năm.

Chăm sóc tốt sẽ giúp smartphone có tuổi thọ lâu hơn ẢNH: Daily Sabah

Nhưng làm thế nào để kéo dài thời gian sử dụng smartphone lên đến 5 hoặc 7 năm như ý muốn của chúng ta? Một số mẹo hữu ích dưới đây hứa hẹn sẽ giúp người dùng đạt được điều đó.

Sử dụng miếng dán màn hình và ốp lưng

Mặc dù nhiều smartphone hiện đại có độ bền cao, việc sử dụng miếng dán màn hình và ốp lưng vẫn là điều cần thiết. Những sản phẩm này giúp bảo vệ điện thoại khỏi các va chạm và rơi vỡ. Các bài kiểm tra cho thấy, chỉ cần rơi từ độ cao 1 mét cũng có thể làm hỏng màn hình. Sử dụng miếng dán màn hình có thể thay thế dễ dàng hơn so với việc thay toàn bộ màn hình.

Sạc smartphone đúng cách

Thói quen sạc pin cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ của điện thoại, trong đó các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên giữ mức pin trong khoảng 40 - 80% để kéo dài tuổi thọ pin. Các tính năng như Giới hạn sạc trên iPhone hay Tối ưu hóa sạc trên Android có thể giúp người dùng quản lý việc sạc pin hiệu quả hơn.

Cập nhật phần mềm thường xuyên

Việc cập nhật phần mềm không chỉ giúp điện thoại hoạt động mượt mà hơn mà còn bảo vệ thiết bị khỏi các lỗ hổng bảo mật. Các bản cập nhật thường xuyên giúp cải thiện hiệu suất và bảo mật cho điện thoại, điều này đảm bảo máy có thể hoạt động ổn định hơn thêm nhiều năm.

Cập nhật phần mềm sẽ giúp điện thoại hoạt động ổn định và bảo mật hơn ẢNH: SAMMOBILE

Khởi động lại điện thoại định kỳ

Sau một thời gian sử dụng dài, hiệu suất điện thoại có thể bị kém đi. Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên khởi động lại điện thoại ít nhất một lần mỗi tuần, giúp giải quyết nhiều vấn đề phần mềm và cải thiện hiệu suất. Điều này cũng giúp bảo vệ điện thoại khỏi các cuộc tấn công mạng.

Tránh để điện thoại bị ướt

Mặc dù nhiều điện thoại hiện nay có khả năng chống nước, việc tiếp xúc thường xuyên với nước vẫn có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị. Do đó, tốt hơn hết người dùng hãy hạn chế để điện thoại tiếp xúc với nước và các chất lỏng khác.

Thay pin khi cần thiết

Khi pin điện thoại bắt đầu giảm hiệu suất, việc thay pin có thể mang lại sự cải thiện đáng kể. Thay pin không chỉ giúp điện thoại hoạt động tốt hơn mà còn tiết kiệm chi phí so với việc mua một chiếc điện thoại mới.

Vệ sinh cổng sạc và dọn dẹp bộ nhớ

Bụi bẩn tích tụ trong cổng sạc có thể gây ra sự cố điện thoại, do đó hãy vệ sinh cổng sạc định kỳ để đảm bảo điện thoại hoạt động tốt. Bên cạnh đó, để bộ nhớ trong điện thoại hoạt động tốt trong thời gian dài, người dùng hãy giữ khoảng 20% dung lượng trống thiết bị. Việc này giúp cải thiện hiệu suất và kéo dài tuổi thọ của bộ nhớ.

Đừng quên nhiệm vụ vệ sinh cổng sạc điện thoại thường xuyên ẢNH: MACWOLRD

Kiểm tra khả năng sửa chữa trước khi mua

Trước khi mua điện thoại, tốt hơn hết người dùng hãy kiểm tra khả năng sửa chữa của thiết bị, nguyên nhân vì những chiếc điện thoại dễ sửa chữa sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian khi cần thay thế linh kiện.

Việc kéo dài tuổi thọ smartphone không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn bảo vệ môi trường. Bằng cách áp dụng những mẹo nói trên, hy vọng rằng người dùng có thể tận dụng tối đa thiết bị của mình trong nhiều năm tới.