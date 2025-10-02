Ý tưởng giới hạn pin iPhone 80% hay nhưng không thực tế

Bên cạnh đó, Apple cũng đã tối ưu hóa phần mềm để giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng cho iPhone, đồng thời giới thiệu nhiều tính năng mới nhằm kéo dài tuổi thọ pin của thiết bị.

Với phiên bản iOS 26, Apple đã ra mắt Công suất thích ứng, tính năng được thiết kế để cải thiện hiệu suất của iPhone bằng cách học hỏi thói quen sử dụng của người dùng. Mặc dù tính năng này không mang lại sự cải thiện đáng kể về thời lượng pin trong nhiều thử nghiệm, tuy nhiên nó vẫn có thể hữu ích cho một số người dùng.

Công suất thích ứng là tính năng vừa được Apple thêm vào iOS 26 ẢNH: Chụp màn hình

Một tính năng đáng chú ý khác là khả năng giới hạn dung lượng sạc của iPhone ở mức 80% hoặc một mức tùy chỉnh nhất định. Theo lý thuyết, việc này giúp kéo dài tuổi thọ pin vì người dùng không cần phải sạc đầy cho mỗi lần cắm sạc. Tuy nhiên, trong hai năm liên tiếp, MacRumors đã quyết định thử nghiệm việc giới hạn dung lượng sạc tối đa của iPhone ở mức 80% để xem liệu điều này có tạo ra sự khác biệt hay không. Kết quả cho thấy không có sự cải thiện rõ rệt.

Trong thử nghiệm năm ngoái với iPhone 15 Pro, MacRumors đã để pin xuống dưới 20% mới cắm sạc - điều mà một số người dùng cho rằng có thể gây hại cho pin. Đối với iPhone 16 Pro Max, họ đã cẩn thận giữ mức pin từ 20% đến 80%. Sau 299 chu kỳ sạc, dung lượng pin tối đa của iPhone giảm xuống còn 94% sau một năm. Thử nghiệm này bao gồm cả sạc MagSafe và USB-C. MacRumors cho biết việc giới hạn mức pin ở 80% là hợp lý khi ở nhà, nhưng lại gây bất tiện khi sử dụng camera hoặc GPS ngoài trời.

Sạc đầy iPhone vẫn tốt hơn giới hạn 80%

Mặc dù iPhone vẫn duy trì được 98% dung lượng pin cho đến vài tháng trước, nhưng tốc độ xuống cấp tăng nhanh khi tháng 9 đến gần. Điều này không có nghĩa là Apple cố tình làm giảm tuổi thọ pin trước khi ra mắt sản phẩm mới mà nguyên nhân vì các linh kiện sẽ tự nhiên xuống cấp theo thời gian.

Chiếc iPhone 16 Pro Max được MacRumors thử nghiệm sau một năm ẢNH: MACRUMORS

Kết quả từ thử nghiệm của MacRumors cho thấy việc giới hạn mức pin ở 80% có thể gây khó chịu cho người dùng thường xuyên sử dụng máy ngoài trời. Hơn nữa, việc này không cải thiện đáng kể tình trạng pin ngay cả sau một năm. Cách đơn giản nhất để kéo dài tuổi thọ pin là sử dụng iPhone mà không cần quá lo lắng. Pin được thiết kế để giảm chất lượng theo thời gian, bất kể cách sử dụng ra sao.

Cuối cùng, buồng hơi của iPhone 17 Pro có thể giúp ngăn ngừa một số vấn đề quá nhiệt thường gặp ở các thế hệ trước, từ đó cải thiện thời lượng pin. Người dùng không cần quá lo lắng về thời lượng pin của iPhone vì nó sẽ duy trì hiệu suất gần như tương đương dù có giới hạn mức sạc hay không. Thay vì chỉ sạc đến 80% và phải chịu đựng tình trạng pin yếu, người dùng nên sạc đầy iPhone để tận dụng tối đa thời gian sử dụng hằng ngày.