Trung Quốc tố Mỹ dùng 42 'vũ khí đặc biệt' tấn công mạng

Theo Techspot, MSS cho rằng NSA đã thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Trung tâm Dịch vụ Thời gian Quốc gia (NTSC) của Trung Quốc, với khả năng gây ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực quan trọng như thông tin liên lạc, tài chính, điện lực và quốc phòng.

Trung Quốc và Mỹ nhiều lần cáo buộc nhau đứng sau các cuộc tấn công mạng lớn ẢNH: TECHSPOT

MSS chỉ ra rằng NSA đã khai thác lỗ hổng trong dịch vụ nhắn tin của một thương hiệu điện thoại di động nước ngoài không rõ tên để đánh cắp dữ liệu và thông tin đăng nhập của nhân viên NTSC từ năm 2022 đến 2024. NSA bị cáo buộc đã sử dụng thông tin thu thập được để theo dõi thiết bị di động của nhân viên và xâm nhập vào hệ thống mạng của trung tâm.

Bài đăng trên WeChat của MSS nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công vào NTSC có thể làm gián đoạn nhiều hoạt động thiết yếu, bao gồm giao thông vận tải, phóng tàu vũ trụ và khảo sát bản đồ. MSS cho biết đã cung cấp hướng dẫn cho NTSC nhằm giảm thiểu các rủi ro này.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ đứng sau loạt vụ tấn công mạng quy mô lớn

MSS cũng cáo buộc NSA đã sử dụng 42 "vũ khí mạng đặc biệt" để tấn công nhiều hệ thống mạng nội bộ của NTSC, với nỗ lực xâm nhập vào một hệ thống thời gian quan trọng vào năm 2023 và 2024. Theo MSS, các cuộc tấn công này thường diễn ra từ đêm khuya đến sáng sớm theo giờ Bắc Kinh, với các địa điểm tấn công được cho là từ Philippines, Nhật Bản, Đài Loan và châu Âu.

DeepSeek bị tấn công mạng sau khi gây rung chuyển cổ phiếu công nghệ

Cuối cùng, MSS tuyên bố Mỹ đã "nhiều lần vi phạm các quy tắc không gian mạng quốc tế" và là "nguồn gốc gây hỗn loạn lớn nhất trong không gian mạng". Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp bằng chứng cụ thể cho những cáo buộc đưa ra.

Phản ứng trước những tuyên bố của MSS, Đại sứ quán Mỹ khẳng định tin tặc Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với chính phủ và các công ty Mỹ. Lịch sử giữa hai quốc gia về vấn đề tin tặc đã kéo dài nhiều năm, tuy nhiên các thỏa thuận đã không thành công trong việc ngăn chặn hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ qua mạng.

Một trong những vụ tấn công mạng lớn mà Mỹ cáo buộc Trung Quốc thực hiện gần đây là vụ tấn công vào Microsoft Exchange vào năm 2021. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray đã chỉ ra rằng Trung Quốc chịu trách nhiệm về nhiều vụ tấn công mạng vào Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Trong khi đó, vào năm 2023, Trung Quốc gọi Mỹ là "Đế chế tin tặc", một tuyên bố dựa trên thông tin rò rỉ từ CIA do Wikileaks công bố năm 2017.