Qualcomm hợp tác đào tạo sở hữu trí tuệ cho sinh viên Việt

Ngày 15.10, Qualcomm khởi động đồng thời hai sáng kiến gồm chương trình "Thử thách Đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam 2026" (QVIC) và nền tảng đào tạo trực tuyến phi lợi nhuận "L2Pro Việt Nam". Cả hai đều có chung mục đích là đặt sở hữu trí tuệ (IP) làm nền tảng, được thiết kế để hỗ trợ các giai đoạn khác nhau của quá trình nâng năng lực hệ sinh thái startup trong nước.

Trong đó, L2Pro Việt Nam (viết tắt của Learn to Protect) là nền tảng đào tạo trực tuyến phi lợi nhuận, tập trung trang bị kiến thức cốt lõi về sở hữu trí tuệ, hướng đến đối tượng rộng, từ sinh viên, nhà nghiên cứu đến các startup, cung cấp bài học về bảo hộ sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu và chiến lược thương mại hóa tài sản trí tuệ. Nội dung chương trình được xây dựng với sự góp ý chuyên môn từ Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cùng nhiều công ty luật chuyên sâu, đảm bảo tính pháp lý, thực tiễn.

Bà Nguyễn Thanh Thảo, đại diện chương trình QVIC Việt Nam chia sẻ tại sự kiện Ảnh: CTV

Song song đó là QVIC - chương trình ươm tạo kéo dài một năm dành cho các công ty khởi nghiệp tiềm năng trong nước. Sáng kiến này không chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính (tổng giá trị lên đến 410.000 USD), cố vấn kinh doanh và hỗ trợ kỹ thuật, mà còn nhấn mạnh vào việc hỗ trợ chi phí và tư vấn để các startup đăng ký bằng sáng chế.

Bà Nguyễn Thanh Thảo, đại diện chương trình QVIC Việt Nam cho biết đây là sáng kiến ươm tạo đầu tiên tại Việt Nam đặt nặng yếu tố sở hữu trí tuệ, với mục tiêu giúp startup công nghệ đưa sản phẩm ra khu vực và toàn cầu.

Các chuyên gia đều cho rằng để startup Việt có thể cạnh tranh trên trường quốc tế thì việc hiểu và bảo vệ tài sản trí tuệ là yếu tố sống còn. Ông Ram Krishnan, Giám đốc cấp cao mảng Bản quyền Công nghệ của Qualcomm chia sẻ: "Việt Nam có tiềm năng lớn và L2Pro ra đời nhằm giúp sinh viên, doanh nhân trẻ hiểu cách bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp".

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng kỳ vọng sinh viên sẽ là những người tiên phong trong việc ý thức bảo vệ tài sản trí tuệ, từ đó hình thành những doanh nghiệp công nghệ mới. Cách tiếp cận này không chỉ giúp giải quyết bài toán thiếu nhận thức về sở hữu trí tuệ ở diện rộng mà còn cung cấp sự hỗ trợ thực tiễn để biến những ý tưởng sáng tạo thành tài sản công nghệ có giá trị, được bảo hộ và sẵn sàng cho quá trình thương mại hóa trên thị trường toàn cầu.