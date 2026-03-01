Giá smartphone tăng mạnh, ốp lưng đang trở thành phụ kiện cấp thiết

Những thiết bị đắt đỏ như Galaxy Z TriFold có thiết kế gập dễ vỡ, trong khi các mẫu smartphone phẳng như iPhone 17 Pro cũng không tránh khỏi nguy cơ hư hỏng. Đáng chú ý, điện thoại càng đắt tiền, càng có xu hướng sử dụng vật liệu dễ vỡ như kính. Kính cường lực từ các nhà sản xuất như Corning cũng chỉ có thể làm được một phần để giảm thiểu rủi ro.

Dòng Galaxy S26 vừa ra mắt có giá khởi điểm cao hơn tiền nhiệm ẢNH: KHƯƠNG NHA

Dù có mua gói bảo hiểm như thế nào, việc làm hỏng smartphone vẫn có thể dẫn đến chi phí sửa chữa cao, thời gian thay thế lâu và mất dữ liệu. Do đó, đầu tư vào một chiếc ốp lưng chất lượng là một quyết định thông minh để tránh những rắc rối này.

Theo một khảo sát của YouGov năm 2023, 68% người dùng smartphone sử dụng ốp lưng, không chỉ để bảo vệ mà còn để thể hiện cá tính. Với giá smartphone ngày càng tăng và thiết kế dễ hư hỏng, một chiếc ốp lưng có thể là yếu tố quyết định giữa việc phải chi một khoản tiền lớn cho sửa chữa hay sử dụng điện thoại bình thường.

Lưu ý khi mua ốp lưng smartphone

Tuy nhiên, thật khó để biết nên trả bao nhiêu cho một chiếc ốp lưng tốt, hoặc điều gì làm nên một chiếc ốp lưng tốt ngay từ đầu. Một số ốp lưng phổ biến có giá chỉ vài chục hoặc vài trăm nghìn đồng, trong khi những loại khác có thể có giá gần 2 triệu đồng.

Người dùng không nên 'liều mình' với những chiếc smartphone đắt đỏ của mình ẢNH: REUTERS

Vấn đề là, không phải tất cả các ốp lưng đều giống nhau. Một chiếc ốp lưng rẻ tiền có thể không bảo vệ được thiết bị, nhưng ngay cả một số loại đắt tiền cũng không thể. Một số chỉ mang tính thẩm mỹ mà không cung cấp khả năng bảo vệ tốt, trong khi những loại khác lại có thiết kế và chất liệu đảm bảo an toàn cho thiết bị.

Khi chọn mua ốp lưng, người dùng nên ưu tiên những ốp lưng chất lượng được làm từ vật liệu cao cấp như TPU hoặc có thiết kế hai lớp giúp bảo vệ tốt hơn trong trường hợp rơi hoặc va chạm. Người dùng nên kiểm tra tính năng như độ bấm của nút, khả năng tương thích với cổng sạc và khả năng tản nhiệt của điện thoại. Nếu sử dụng sạc không dây, hãy đảm bảo ốp lưng không cản trở quá trình sạc.