Dell tung XPS 13 giá mềm cạnh tranh MacBook Neo

Kiến Văn
01/06/2026 18:39 GMT+7

Tại triển lãm công nghệ Computex 2026 diễn ra ở Đài Loan từ ngày 2 - 5.6, Dell đã giới thiệu trở lại dòng XPS 13 nổi tiếng của hãng.

Kể từ khi ra mắt, dòng XPS của Dell luôn được biết đến với thiết kế và công nghệ tiên tiến, mặc dù giá thành của chúng thường khá cao. Nhưng trong năm nay, XPS 13 đã nhận được nhiều sự chú ý của người dùng nhờ mức giá khởi điểm 699 USD.

Dell XPS 13 thế hệ mới là mẫu XPS rẻ nhất từ trước đến nay

Dell khẳng định với XPS 13, họ muốn tạo ra một định nghĩa về máy tính xách tay "cao cấp" với mức giá hợp lý. So với đối thủ MacBook Neo, XPS 13 mang đến một số nâng cấp đáng kể, bao gồm màn hình cảm ứng 2,5K với tần số quét 120 Hz, cổng USB-C (3.2 Gen 2) nhanh hơn, hỗ trợ Wi-Fi 7 và hệ thống 4 loa chất lượng cao.

Một điểm nổi bật khác của XPS 13 là bàn phím có đèn nền, tính năng mà MacBook Neo còn thiếu. Máy cũng được trang bị cảm biến hồng ngoại cho phép mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt. Phiên bản cơ bản sử dụng CPU Intel Core i5 Series 3, trong khi các phiên bản cao cấp hơn được trang bị CPU Intel Core Ultra Series 3 mạnh mẽ hơn, với mức RAM và bộ nhớ trong khởi điểm 8 GB và 256 GB tương ứng.

Dell tự tin XPS 13 mới nổi bật hơn MacBook Neo

Dell không ngần ngại nhắm đến MacBook Neo và tự tin XPS 13 vượt trội hơn ở nhiều khía cạnh. Đặc biệt, Dell thậm chí còn cung cấp XPS 13 với mức giá ưu đãi 599 USD cho sinh viên, giống như cách Apple áp dụng trong ưu đãi giá bán MacBook Neo. Sản phẩm có hai màu sắc là Sky và Storm nhằm mang đến vẻ ngoài thời trang hơn.

Sản phẩm sở hữu nhiều tính năng mà MacBook Neo không thể mang lại

"XPS 13 là phiên bản nhẹ và dễ tiếp cận nhất, thể hiện tất cả những gì dòng XPS luôn đại diện. Đây không phải là phiên bản kém hơn mà là phiên bản nhỏ và nhẹ hơn", đại diện của Dell cho biết.

Với thiết kế mỏng nhẹ hơn MacBook Neo nhưng lại sở hữu màn hình lớn và mật độ điểm ảnh cao hơn, XPS 13 đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những chiếc laptop tốt nhất trên thị trường, tiếp nối thành công của dòng XPS và dự án Firefly của Intel, vốn mở đường cho sự ra mắt của mẫu Acer Swift Air 14 trong thời gian gần đây.

