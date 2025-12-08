Windows 11 gặp sự cố ẩn nút nhập mật khẩu

Sự cố này khiến cho việc đăng nhập vào máy tính Windows 11 trở nên khó khăn hơn. Mặc dù lỗi không hoàn toàn ngăn cản việc đăng nhập, tuy nhiên nó gây ra nhiều phiền toái, đặc biệt đối với những ai sử dụng mật khẩu.

Windows 11 đang gặp lỗi Windows Hello làm khó người dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WINDOWS BLOG

Được biết, khi đã thiết lập Windows Hello, người dùng thường nhận được lời nhắc nhập mã PIN ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu cần chuyển sang sử dụng mật khẩu, họ phải nhấp vào "show sign-in options" để thấy một loạt biểu tượng, trong đó có biểu tượng chìa khóa mật khẩu. Việc chọn biểu tượng này sẽ giúp mở ra trường văn bản cho phép nhập mật khẩu và quay lại màn hình chính.

Microsoft thừa nhận lỗi khó chịu trên Windows 11

Trong tuyên bố của mình, Microsoft đã xác nhận sự cố với Windows 11 khiến biểu tượng mật khẩu bị ẩn hoàn toàn. Sự cố này đặc biệt ảnh hưởng đến những người đã cấu hình các phương thức Windows Hello như mã PIN hoặc đầu đọc dấu vân tay, nhưng đôi khi cần sử dụng mật khẩu thay thế như quên mã PIN hoặc gặp trục trặc với đầu đọc dấu vân tay.

Đáng chú ý, Microsoft cho biết sự cố không chỉ xảy ra với một bản cập nhật gần đây mà còn ảnh hưởng đến nhiều máy tính đã cài đặt các bản cập nhật tích lũy từ tháng 8.2025, bắt đầu với bản cập nhật xem trước và tiếp tục đến các bản phát hành tháng 11.2025. Nếu máy tính đã được cập nhật, rất có thể người dùng sẽ gặp phải lỗi này.

Windows 11 trên máy tính có RAM 176 MB

Cũng theo Microsoft, nút mật khẩu thực sự vẫn hoạt động, nhưng chỉ vô hình. Người dùng sẽ phải di chuyển con trỏ chuột đến vị trí mà biểu tượng đáng lẽ phải nằm. Nếu nhấn đúng vị trí, họ sẽ thấy nút đó có thể nhấp được, từ đó mở ra hộp văn bản để nhập mật khẩu. Tuy nhiên, người dùng cần phải "đoán" vị trí của biểu tượng, tạo ra một trải nghiệm người dùng tồi tệ, đặc biệt khi họ cần đăng nhập nhanh chóng.

Nhiều người đã chỉ ra rằng Windows thường xuyên gặp sự cố, đặc biệt sau mỗi bản cập nhật lớn. Ví dụ, bản vá tháng 10.2025 đã gây ra sự cố nghiêm trọng trong Windows Recovery Environment, khiến người dùng không thể sử dụng chuột hoặc bàn phím. Microsoft đã phải phát hành bản vá khẩn cấp để khắc phục vấn đề này.

Nhìn chung, việc khó truy cập vào trường mật khẩu đăng nhập là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chức năng cốt lõi của hệ điều hành. Đây rõ ràng là một sự cố mà Microsoft cần ưu tiên khắc phục để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt hơn.