Âu Dương Chấn Hoa gây tranh cãi khi để dàn vệ sĩ hộ tống đi ăn

Âu Dương Chấn Hoa được dàn vệ sĩ hộ tống mới đây. Sự xuất hiện của tài tử thu hút nhiều khán giả đến xem ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH XIAOHONGSHU

Theo HK01 hôm 12.5, mới đây Âu Dương Chấn Hoa được bắt gặp đến thưởng thức món ăn nổi tiếng ở Quảng Đông (Trung Quốc). Trong video được chia sẻ rầm rộ, sao phim Bằng chứng thép đeo kính râm, mặc đồ đen lịch sự, xung quanh là vòng vây vệ sĩ nghiêm chỉnh "hộ tống" nam diễn viên di chuyển đến địa điểm.

Hình ảnh mới của tài tử Hồng Kông nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Không ít dân mạng cho rằng cựu diễn viên TVB phô trương, mắc bệnh ngôi sao vì đi ăn cũng cần dàn vệ sĩ hùng hậu hộ tống. Thậm chí, nhiều người cho rằng ông đã hết thời nhưng vẫn "làm màu", cho rằng tầm ảnh hưởng của nam nghệ sĩ hiện tại và tình huống diễn ra không phù với với sự bảo vệ quá đà như trên.

Hình ảnh về lần xuất hiện mới nhất của Âu Dương Chấn Hoa vấp phải nhiều tranh cãi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH XIAOHONGSHU

Tuy nhiên, những bình luận chỉ trích nhanh chóng bị nhiều người hâm mộ của Âu Dương Chấn Hoa phản bác. Theo nhiều khán giả, tài tử này vẫn có sức ảnh hưởng lớn ở Quảng Đông, là gương mặt được yêu thích qua nhiều phim kinh điển của TVB và luôn được người dân ở đây săn đón nồng nhiệt. Chính vì thế, việc nam diễn viên phim Hồ sơ công lý được lực lượng vệ sĩ hộ tống nhằm ngăn chặn tình trạng hỗn loạn và đảm bảo an toàn cho ông là điều hợp lý. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng sự xuất hiện của đội ngũ an ninh cũng biểu hiện sự chuyên nghiệp và thái độ tôn trọng đối với "ông hoàng rating" của màn ảnh nhỏ xứ cảng thơm một thời.

Trước những ý kiến trái chiều liên quan đến mình, Âu Dương Chấn Hoa giữ im lặng.

Âu Dương Chấn Hoa đằng sau màn ảnh

Cựu ngôi sao TVB ít đóng phim, sống kín tiếng ở tuổi 65 ẢNH: HK01

Những năm gần đây, Âu Dương Chấn Hoa dần vắng bóng trên màn ảnh, chủ yếu tham gia các chương trình giải trí, sự kiện. Ông tận hưởng cuộc sống bình yên, kín tiếng bên vợ - Phó Khiết Nhàn. Cặp đôi kết hôn năm 1996, cuộc hôn nhân của họ từng chịu nhiều lời đàm tiếu thậm chí tài tử kỳ cựu này bị mang tiếng "dựa hơi" vợ vì Phó Khiết Nhàn xuất thân từ gia đình giàu có, kinh doanh sòng bạc có tiếng ở Macau. Bất chấp những lời bàn tán, họ âm thầm bên nhau, nam diễn viên hạnh phúc khi bạn đời luôn kề cận chăm sóc, làm chỗ dựa tinh thần khi ông gặp biến cố sức khỏe. Họ hài lòng với cuộc sống hiện tại dù không có con cái, tự tìm niềm vui trong cuộc sống 2 người. Tài tử từng chia sẻ: "Vợ là tất cả đối với tôi".

HK01 tiết lộ Âu Dương Chấn Hoa nhiều lần gặp nguy hiểm, thậm chí kề cận cái chết. Năm 2013, tài tử phim Lực lượng phản ứng từng gặp sự cố khi ăn dẫn đến viêm phổi cấp tính và nhanh chóng chuyển biến xấu đến mức hôn mê. Nam diễn viên sau đó phải nằm phòng ICU (chăm sóc đặc biệt) và may mắn qua cơn nguy kịch.

Hồi 2007, Âu Dương Chấn Hoa đang ở đỉnh cao sự nghiệp thậm chí được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Emmy nhờ phim Sòng bạc phong vân. Tuy nhiên, trước ngày lên đường sang Mỹ, nghệ sĩ mắc bệnh zona thần kinh với vị trí gần mắt, bác sĩ cảnh báo nguy cơ mất thị lực. May mắn là "sếp Cao" vượt qua nguy hiểm nhưng trên mặt ông vẫn còn hai vết lõm sâu.

Âu Dương Chấn Hoa hạnh phúc bên bạn đời ẢNH: INSTAGRAM

Âu Dương Chấn Hoa sinh năm 1961, ông tham gia khóa đào tạo nghệ sĩ của TVB năm 1982 rồi nhanh chóng trở thành một trong những nam diễn viên ăn khách nhất nhà đài vào cuối thập niên 1990, 2000. Tài tử quen thuộc với nhiều khán giả yêu thích phim truyền hình Hồng Kông qua loạt tác phẩm ăn khách về điều tra, phá án: Hồ sơ công lý, Lực lượng phản ứng (vai Trần Tiểu Sanh), Bức màn bí mật (vai Tống Từ), Bằng chứng thép (vai Cao Ngạn Bác), Kỳ án nhà Thanh…

Đến năm 2020, Âu Dương Chấn Hoa kết thúc hợp đồng với nhà đài và bộ phim Vạch tội (2021) là tác phẩm cuối cùng của nam nghệ sĩ với công ty. Hồi 2022, Âu Dương Chấn Hoa gây chú ý khi đảm nhận lại vai Tống Từ trong bộ phim phá án Tân tẩy oan lục chiếu tại thị trường đại lục.

