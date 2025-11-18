Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Âu Dương Chấn Hoa, Miêu Kiều Vỹ tiễn đưa 'trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng

Thanh Chi
Thanh Chi
18/11/2025 19:20 GMT+7

Ngày 18.11, tang lễ Hứa Thiệu Hùng gây xúc động với phần tiễn đưa trang trọng quy tụ gia đình, bạn bè thân thiết của ông trong làng giải trí: Âu Dương Chấn Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Mạch Trường Thanh, Quan Lễ Kiệt…

Âu Dương Chấn Hoa, Miêu Kiều Vỹ tiễn đưa 'trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng- Ảnh 1.

Âu Dương Chấn Hoa (trái) và Miêu Kiều Vỹ (phải) đứng đầu đội hình đưa linh cữu Hứa Thiệu Hùng rời nhà tang lễ

ẢNH: MP WEEKLY

Hứa Thiệu Hùng ra đi ngày 28.10 do suy đa tạng vì ung thư thận. Tang lễ của ông được tổ chức tại Hồng Kông từ hôm 17.11, đến hôm nay, linh cữu của ông được chuyển từ nhà tang lễ đến nơi hỏa táng rồi được gia đình bố trí nơi an nghỉ cuối cùng. Từ sáng, đông đảo nghệ sĩ trong làng giải trí đã có mặt cùng gia đình, người thân của "trùm vai phụ" TVB để tiễn đưa ông chặng đường cuối.

Trong giây phút đưa tiễn, 8 nghệ sĩ kỳ cựu: Âu Dương Chấn Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Mạch Trường Thanh, Quan Lễ Kiệt, Đỗ Yến Ca, Tăng Vĩ Minh, La Lạc Lâm và Nguyễn Triệu Tường phụ trách đưa linh cữu Hứa Thiệu Hùng ra khỏi nhà tang lễ. Theo sau là bà Long Yến Nhi (vợ Hứa Thiệu Hùng), con gái ông cầm di ảnh, diễn viên Xa Thi Mạn cùng người thân. Tất cả đều ngậm ngùi khi sắp phải vĩnh biệt một nghệ sĩ tích cực, tài năng và tận tụy.

Âu Dương Chấn Hoa, Miêu Kiều Vỹ tiễn đưa 'trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng- Ảnh 2.

Con gái Hứa Thiệu Hùng cầm di ảnh cha ra xe chở linh cữu. Trước đó, cô bày tỏ sự hối hận khi không có nhiều thời gian để báo hiếu cho cha

ẢNH: MP WEEKLY

Âu Dương Chấn Hoa, Miêu Kiều Vỹ tiễn đưa 'trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng- Ảnh 3.

Những đồng nghiệp thân thiết vĩnh biệt "trùm vai phụ" của màn ảnh Hồng Kông trước khi xe chở linh cữu ông rời nhà tang lễ

ẢNH: MP WEEKLY

Âu Dương Chấn Hoa, Miêu Kiều Vỹ tiễn đưa 'trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng- Ảnh 4.
Âu Dương Chấn Hoa, Miêu Kiều Vỹ tiễn đưa 'trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng- Ảnh 5.

Bà Long Yến Nhi (vợ cố nghệ sĩ) và Xa Thi Mạn nghẹn ngào trong ngày tiễn đưa

ẢNH: HK01

Hứa Thiệu Hùng trong ký ức người ở lại

Đứng đầu đội đưa linh cữu là Miêu Kiều Vỹ và Âu Dương Chấn Hoa, hai tài tử này cùng Hứa Thiệu Hùng có mối quan hệ thân thiết suốt 20 năm, sau khi cùng đóng trong Sòng bạc phong vân (tên khác: Cạm bẫy) quay từ 2005.

Theo STHeadline, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Âu Dương Chấn Hoa không giấu được sự buồn thương khi ôn lại kỷ niệm thân thiết của ba người. "Vừa rồi chị Thích Mỹ Trân có nói, hồi đó xem chúng tôi quay Sòng bạc phong vân là vui nhất, không ngờ giờ lại giống hệt trong phim, anh Hứa Thiệu Hùng là người ra đi trước. Cuộc đời như phim... mọi người đều có tình có nghĩa với nhau, cầu chúc anh ấy đến được nơi muốn đến", cựu ngôi sao TVB bộc bạch.

Âu Dương Chấn Hoa, Miêu Kiều Vỹ tiễn đưa 'trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng- Ảnh 6.

Âu Dương Chấn Hoa trong tang lễ của Hứa Thiệu Hùng

ẢNH: HK01

Âu Dương Chấn Hoa cho biết trước khi quay Sòng bạc phong vân, ông nghĩ mình là nam chính rồi, có thể tự mình gánh vác bộ phim, nhưng khi đứng trước Hứa Thiệu Hùng, tài tử thấy mình thật sự nhỏ bé. "Anh ấy mới thực sự đẳng cấp, làm gì cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Vừa nãy tôi còn nhắc đến anh Benz với người bạn trong ngành: bất cứ phim điện ảnh hay truyền hình nào có mặt anh ấy thì mọi thứ đều ổn, từ quá trình quay cho đến doanh thu. Cảm ơn anh vì đã đem đến cho chúng em quá nhiều niềm vui", ngôi sao 65 tuổi nhắn nhủ.

Âu Dương Chấn Hoa một năm trước, họ cùng tham gia một đội bóng và gặp nhau mỗi ngày. Sau này, khi không chơi thể thao nữa, họ thỉnh thoảng gặp gỡ khi dự sự kiện, sao phim Bằng chứng thép không hề biết đàn anh mắc bệnh vì "Hoan Hỉ ca" cố tình giấu, không muốn làm phiền đến ai, cho đến khi nhận được thông báo từ Lê Chỉ San và Xa Thi Mạn, Âu Dương Chấn Hoa mới biết "anh Benz" đang nguy kịch và tức tốc chạy đến bệnh viện, không ngờ đó cũng là lần cuối ông được nhìn thấy "trùm vai phụ".

Âu Dương Chấn Hoa, Miêu Kiều Vỹ tiễn đưa 'trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng- Ảnh 7.

Miêu Kiều Vỹ - Hứa Thiệu Hùng nhiều lần hợp tác trên màn ảnh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vợ chồng tài tử Miêu Kiều Vỹ - diễn viên Thích Mỹ Trân cũng luôn có mặt thời điểm Hứa Thiệu Hùng nguy kịch cho đến lúc gia đình tổ chức tang lễ cho sao phim Sứ đồ hành giả. Theo HK01, trong cuộc phỏng vấn hôm 17.11, "hổ tướng" TVB thừa nhận mọi thứ diễn ra quá đỗi bất ngờ, ông chỉ biết bệnh tình của đàn ông nghiêm trọng ra sao khi đến bệnh viện hồi cuối tháng 10, sau khi được bà Hứa thông báo. "Anh ấy giấu bệnh rất kỹ, khi tôi vội vã đến viện thăm, anh đã phải thở máy, rạng sáng hôm sau là ra đi", nghệ sĩ 67 tuổi nén nước mắt.

Miêu Kiều Vỹ tiếp tục: "Trái tim tôi nặng trĩu khi nhớ đến bao kỷ niệm cùng anh ấy. Chúng tôi quen biết nhau hơn 40 năm, hợp tác rất nhiều lần. Khi ra khỏi lớp đào tạo, anh ấy rất quan tâm đến đàn em, làm việc cùng anh Benz luôn vui vẻ. Những năm gần đây, chúng tôi lại bắt tay trong nhiều dự án, có quá nhiều kỷ niệm, nên cảm giác đau lòng càng khó nói thành lời". Tài tử xúc động: "Anh Benz là người cởi mở, nhìn đời rất đặc quan, chẳng đòi hỏi gì đặc biệt. Anh ấy không nói với chúng tôi về bệnh tình của mình. Đến lúc anh hấp hối tôi mới được gặp mặt, tôi thật sự hối tiếc, thật sự đau lòng".

Âu Dương Chấn Hoa, Miêu Kiều Vỹ tiễn đưa 'trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng- Ảnh 8.

Tang lễ Hứa Thiệu Hùng được tổ chức đơn giản theo tâm nguyện của ông

ẢNH: HK01

Bên cạnh những chia sẻ từ Âu Dương Chấn Hoa, Miêu Kiều Vỹ, hàng loạt nghệ sĩ Hồng Kông cũng chia sẻ những kỷ niệm đẹp về Hứa Thiệu Hùng, phần nào cho thấy sự yêu mến, kính trọng của bạn bè, đồng nghiệp trong giới dành cho "Hoan Hỉ ca". Theo di nguyện của cố nghệ sĩ, tang lễ Hứa Thiệu Hùng diễn ra đơn giản, lấy việc thiện làm trọng. Gia đình cho biết toàn bộ tiền phúng điếu sẽ được quyên góp cho quỹ hỗ trợ trẻ em ung thư.

Tin liên quan

Miêu Kiều Vỹ, Xa Thi Mạn, Huỳnh Tông Trạch… viếng 'trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng

Miêu Kiều Vỹ, Xa Thi Mạn, Huỳnh Tông Trạch… viếng 'trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng

Hôm 17.11, gia đình tổ chức lễ viếng nghệ sĩ Hứa Thiệu Hùng tại Hồng Kông. Hàng loạt nghệ sĩ lớn của làng giải trí xứ cảng thơm: Miêu Kiều Vỹ, Trương Gia Huy, Xa Thi Mạn, Huỳnh Tông Trạch, Đàm Tuấn Ngạn… đã đến tiễn biệt 'trùm vai phụ'.

Khám phá thêm chủ đề

Hứa Thiệu Hùng Âu Dương Chấn Hoa Miêu Kiều Vỹ sao Hồng Kông Tang lễ Trùm vai phụ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận