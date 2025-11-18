Âu Dương Chấn Hoa, Miêu Kiều Vỹ tiễn đưa 'trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng

Âu Dương Chấn Hoa (trái) và Miêu Kiều Vỹ (phải) đứng đầu đội hình đưa linh cữu Hứa Thiệu Hùng rời nhà tang lễ ẢNH: MP WEEKLY

Hứa Thiệu Hùng ra đi ngày 28.10 do suy đa tạng vì ung thư thận. Tang lễ của ông được tổ chức tại Hồng Kông từ hôm 17.11, đến hôm nay, linh cữu của ông được chuyển từ nhà tang lễ đến nơi hỏa táng rồi được gia đình bố trí nơi an nghỉ cuối cùng. Từ sáng, đông đảo nghệ sĩ trong làng giải trí đã có mặt cùng gia đình, người thân của "trùm vai phụ" TVB để tiễn đưa ông chặng đường cuối.

Trong giây phút đưa tiễn, 8 nghệ sĩ kỳ cựu: Âu Dương Chấn Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Mạch Trường Thanh, Quan Lễ Kiệt, Đỗ Yến Ca, Tăng Vĩ Minh, La Lạc Lâm và Nguyễn Triệu Tường phụ trách đưa linh cữu Hứa Thiệu Hùng ra khỏi nhà tang lễ. Theo sau là bà Long Yến Nhi (vợ Hứa Thiệu Hùng), con gái ông cầm di ảnh, diễn viên Xa Thi Mạn cùng người thân. Tất cả đều ngậm ngùi khi sắp phải vĩnh biệt một nghệ sĩ tích cực, tài năng và tận tụy.

Con gái Hứa Thiệu Hùng cầm di ảnh cha ra xe chở linh cữu. Trước đó, cô bày tỏ sự hối hận khi không có nhiều thời gian để báo hiếu cho cha ẢNH: MP WEEKLY

Những đồng nghiệp thân thiết vĩnh biệt "trùm vai phụ" của màn ảnh Hồng Kông trước khi xe chở linh cữu ông rời nhà tang lễ ẢNH: MP WEEKLY

Bà Long Yến Nhi (vợ cố nghệ sĩ) và Xa Thi Mạn nghẹn ngào trong ngày tiễn đưa ẢNH: HK01

Hứa Thiệu Hùng trong ký ức người ở lại

Đứng đầu đội đưa linh cữu là Miêu Kiều Vỹ và Âu Dương Chấn Hoa, hai tài tử này cùng Hứa Thiệu Hùng có mối quan hệ thân thiết suốt 20 năm, sau khi cùng đóng trong Sòng bạc phong vân (tên khác: Cạm bẫy) quay từ 2005.

Theo STHeadline, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Âu Dương Chấn Hoa không giấu được sự buồn thương khi ôn lại kỷ niệm thân thiết của ba người. "Vừa rồi chị Thích Mỹ Trân có nói, hồi đó xem chúng tôi quay Sòng bạc phong vân là vui nhất, không ngờ giờ lại giống hệt trong phim, anh Hứa Thiệu Hùng là người ra đi trước. Cuộc đời như phim... mọi người đều có tình có nghĩa với nhau, cầu chúc anh ấy đến được nơi muốn đến", cựu ngôi sao TVB bộc bạch.

Âu Dương Chấn Hoa trong tang lễ của Hứa Thiệu Hùng ẢNH: HK01

Âu Dương Chấn Hoa cho biết trước khi quay Sòng bạc phong vân, ông nghĩ mình là nam chính rồi, có thể tự mình gánh vác bộ phim, nhưng khi đứng trước Hứa Thiệu Hùng, tài tử thấy mình thật sự nhỏ bé. "Anh ấy mới thực sự đẳng cấp, làm gì cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Vừa nãy tôi còn nhắc đến anh Benz với người bạn trong ngành: bất cứ phim điện ảnh hay truyền hình nào có mặt anh ấy thì mọi thứ đều ổn, từ quá trình quay cho đến doanh thu. Cảm ơn anh vì đã đem đến cho chúng em quá nhiều niềm vui", ngôi sao 65 tuổi nhắn nhủ.

Âu Dương Chấn Hoa một năm trước, họ cùng tham gia một đội bóng và gặp nhau mỗi ngày. Sau này, khi không chơi thể thao nữa, họ thỉnh thoảng gặp gỡ khi dự sự kiện, sao phim Bằng chứng thép không hề biết đàn anh mắc bệnh vì "Hoan Hỉ ca" cố tình giấu, không muốn làm phiền đến ai, cho đến khi nhận được thông báo từ Lê Chỉ San và Xa Thi Mạn, Âu Dương Chấn Hoa mới biết "anh Benz" đang nguy kịch và tức tốc chạy đến bệnh viện, không ngờ đó cũng là lần cuối ông được nhìn thấy "trùm vai phụ".

Miêu Kiều Vỹ - Hứa Thiệu Hùng nhiều lần hợp tác trên màn ảnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vợ chồng tài tử Miêu Kiều Vỹ - diễn viên Thích Mỹ Trân cũng luôn có mặt thời điểm Hứa Thiệu Hùng nguy kịch cho đến lúc gia đình tổ chức tang lễ cho sao phim Sứ đồ hành giả. Theo HK01, trong cuộc phỏng vấn hôm 17.11, "hổ tướng" TVB thừa nhận mọi thứ diễn ra quá đỗi bất ngờ, ông chỉ biết bệnh tình của đàn ông nghiêm trọng ra sao khi đến bệnh viện hồi cuối tháng 10, sau khi được bà Hứa thông báo. "Anh ấy giấu bệnh rất kỹ, khi tôi vội vã đến viện thăm, anh đã phải thở máy, rạng sáng hôm sau là ra đi", nghệ sĩ 67 tuổi nén nước mắt.

Miêu Kiều Vỹ tiếp tục: "Trái tim tôi nặng trĩu khi nhớ đến bao kỷ niệm cùng anh ấy. Chúng tôi quen biết nhau hơn 40 năm, hợp tác rất nhiều lần. Khi ra khỏi lớp đào tạo, anh ấy rất quan tâm đến đàn em, làm việc cùng anh Benz luôn vui vẻ. Những năm gần đây, chúng tôi lại bắt tay trong nhiều dự án, có quá nhiều kỷ niệm, nên cảm giác đau lòng càng khó nói thành lời". Tài tử xúc động: "Anh Benz là người cởi mở, nhìn đời rất đặc quan, chẳng đòi hỏi gì đặc biệt. Anh ấy không nói với chúng tôi về bệnh tình của mình. Đến lúc anh hấp hối tôi mới được gặp mặt, tôi thật sự hối tiếc, thật sự đau lòng".

Tang lễ Hứa Thiệu Hùng được tổ chức đơn giản theo tâm nguyện của ông ẢNH: HK01

Bên cạnh những chia sẻ từ Âu Dương Chấn Hoa, Miêu Kiều Vỹ, hàng loạt nghệ sĩ Hồng Kông cũng chia sẻ những kỷ niệm đẹp về Hứa Thiệu Hùng, phần nào cho thấy sự yêu mến, kính trọng của bạn bè, đồng nghiệp trong giới dành cho "Hoan Hỉ ca". Theo di nguyện của cố nghệ sĩ, tang lễ Hứa Thiệu Hùng diễn ra đơn giản, lấy việc thiện làm trọng. Gia đình cho biết toàn bộ tiền phúng điếu sẽ được quyên góp cho quỹ hỗ trợ trẻ em ung thư.