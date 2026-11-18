Trong làng giải trí, không ít cặp sao chọn cuộc sống không con cái. Tuy nhiên, cách Âu Dương Chấn Hoa chia sẻ thẳng thắn về quyết định này trong một cuộc phỏng vấn gần đây đã thu hút sự chú ý, đặc biệt từ khán giả trẻ.

Gần 30 năm bên nhau, vợ chồng Âu Dương Chấn Hoa vẫn mặn nồng dù không con cái Ảnh: Chụp màn hình show Thanh Sinh Bất Tức: Mùa Đại Vịnh Khu

Không muốn sinh con do không sẵn sàng

Nam diễn viên cho biết anh và vợ đã đồng thuận không sinh con ngay từ khi kết hôn. Khi ấy, dù đã bước sang tuổi 30, anh vẫn cảm thấy mình "có vẻ ngoài 30 tuổi nhưng tâm hồn chỉ mới mười mấy". Sau hơn 10 năm làm việc trong ngành giải trí, anh chỉ vừa có chút thời gian thảnh thơi và còn nhiều điều muốn trải nghiệm. Âu Dương Chấn Hoa cho rằng không có quy định nào bắt buộc một người phải sống theo khuôn mẫu chỉ vì đã đến tuổi 30. Với ngôi sao phim Bằng chứng thép, lựa chọn có con hay không nên tùy thuộc vào mong muốn và hoàn cảnh của mỗi người.

Nam diễn viên cũng nhìn nhận việc sinh con không đơn giản là đưa một đứa trẻ đến với thế giới. Theo anh, đó mới chỉ là khởi đầu. Cha mẹ còn phải chăm sóc, giáo dục, đồng hành và lo lắng cho con trong suốt nhiều năm. Anh và vợ tự nhận không giỏi chăm sóc trẻ nhỏ. Vì vậy, thay vì miễn cưỡng sinh con rồi giao phần lớn việc nuôi dạy cho người giúp việc, cả hai chọn thành thật với bản thân ngay từ đầu. Anh cho rằng sinh con mà không nuôi dưỡng, hoặc nuôi mà không dạy dỗ, mới là điều thiếu trách nhiệm.

Về chuyện tuổi già, Âu Dương Chấn Hoa cho biết hai vợ chồng dự định cùng sống tại viện dưỡng lão và không trông cậy vào con cái. Anh nhìn nhận đó là cách chủ động chuẩn bị cho tương lai: khi còn trẻ, họ dành thời gian và sự tự do cho cuộc sống riêng; lúc về già, họ sẽ dùng khoản tích lũy để sử dụng các dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp.

Theo nam diễn viên, mỗi người có một cách tìm kiếm hạnh phúc. Có người vui khi gia đình đông con cháu, có người hài lòng với cuộc sống chỉ có hai vợ chồng. Điều quan trọng là hiểu rõ lựa chọn của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy.