Âu Dương Chấn Hoa đáp trả tin đồn 'ăn bám' vợ giàu

Nam diễn viên Âu Dương Chấn Hoa vừa tham gia chương trình trò chuyện của nhà báo kỳ cựu Uông Mạn Linh và chia sẻ về cuộc hôn nhân 30 năm với vợ - Phó Khiết Nhàn. Theo HK01, vợ của ngôi sao phim Bằng chứng thép vốn xuất thân từ gia đình giàu có, tiếng tăm. Bà là cháu gái của một trong những ông trùm sòng bạc nổi tiếng một thời ở Macau. Tài sản của gia tộc này ước tính lên tới hàng chục tỉ HKD. Đây cũng là lý do nghệ sĩ 66 tuổi bị mang tiếng "dựa hơi" nhà vợ, "ăn bám" bạn đời.

Âu Dương Chấn Hoa chia sẻ về hôn nhân trong cuộc trò chuyện với Uông Mạn Linh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHƯƠNG TRÌNH QUICK SHOT: MAN LENS (YOUTUBE)

Nhớ lại những lời đồn đại, dị nghị mà bản thân phải đối mặt, Âu Dương Chấn Hoa thở dài: "Tôi đã làm việc vất vả để lo cho gia đình. Nhưng có rất nhiều người buông những lời khó nghe, thậm chí gọi tôi là 'ông hoàng ăn bám vợ'". Sao phim Hồ sơ công lý chia sẻ trên thực tế, suốt 30 năm gắn bó với Phó Khiết Nhàn, mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày của gia đình, tiền mua nhà, trả góp xe, đổi xe… đều do mình đảm nhận. Tài tử khẳng định về mặt tài chính, ông hoàn toàn tự lập, không phụ thuộc vào vợ. "Tôi chưa từng tiêu một đồng nào của cô ấy", ngôi sao TVB đình đám một thời khẳng định.

Âu Dương Chấn Hoa chia sẻ chuyện 'làm rể hào môn'

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Âu Dương Chấn Hoa kể hành trình xây dựng sự nghiệp và cuộc sống làm rể hào môn. Trước khi nổi tiếng, nam diễn viên từng trải qua 8 năm chỉ đóng vai quần chúng mờ nhạt vì ngoại hình kém sắc. Về sau, ông dùng tên Âu Dương Chấn Hoa thay cho tên khai sinh Âu Dương Diệu Tuyền với niềm tin thay đổi sự nghiệp. Không lâu sau, nghệ sĩ vụt sáng nhờ bộ phim truyền hình Hồ sơ công lý, rồi liên tục gây tiếng vang với loạt tác phẩm để tài điều tra, phá án.

Vợ chồng Âu Dương Chấn Hoa - Phó Khiết Nhàn. Cặp đôi kết hôn năm 1996, thống nhất không sinh con ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHƯƠNG TRÌNH QUICK SHOT: MAN LENS (YOUTUBE)

Nhờ sự chăm chỉ và lối sống giản dị, Âu Dương Chấn Hoa từng bước có được sự công nhận từ gia đình vợ. Mẹ vợ của tài tử dành lời khen: "Thời buổi bây giờ, người chăm chỉ như cậu ấy thật hiếm có". Trước những lời đồn đoán rằng cuộc sống làm rể hào môn luôn bị kiểm soát đủ thứ, thậm chí mỗi lần ra ngoài đều phải xin phép, nghệ sĩ lập tức phủ nhận. Ông chia sẻ bà xã luôn cho mình tự do, chưa bao giờ cấm chồng tụ tập bạn bè, đồng nghiệp. Nam diễn viên cho biết mỗi khi ra ngoài ăn uống, giao lưu cùng mọi người, Phó Khiết Nhàng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Anh đừng uống say quá, cũng đừng về muộn quá".

Âu Dương Chấn Hoa chia sẻ hôn nhân của họ bền chặt suốt nhiều năm nhờ dựa vào sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Chính vì được vợ tin tưởng, không kiểm soát nên ông lại càng tự giác, chủ động về nhà sớm, lắng nghe những góp ý, chia sẻ của vợ. Nam diễn viên khen vợ là người ứng xử khéo léo, "lấy nhu thắng cương".

Tài tử kể có lần chiếc tivi bị trục trặc, ông liên tục bấm nút nhưng không được cuối cùng giận đến mức đập nát chiếc điều khiển ngay tại chỗ. Thay vì nổi nóng hay trách móc chồng, Phó Khiết Nhàn lặng lẽ thu dọn những mảnh vỡ. Sau đó, bà hài hước nói: "Điều khiển bị hỏng rồi, đâu phải muốn mua là có ngay. Trong hai, ba tuần tới, mỗi lần muốn chuyển kênh, phiền anh chịu khó di chuyển giúp em nhé". Chỉ với một câu nói nhẹ nhàng, cơn giận của Âu Dương Chấn Hoa tan biến. Ông thừa nhận lúc ấy mình vừa mềm lòng vừa cảm thấy xấu hổ. Từ đó, nam diễn viên dần kiềm chế tính cách nóng nảy của mình.

Âu Dương Chấn Hoa được nhiều khán giả yêu thích qua các bộ phim điều tra, phá án ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM BẰNG CHỨNG THÉP (TVB)

Âu Dương Chấn Hoa sinh năm 1960. Ông tham gia khóa đào tạo nghệ sĩ của TVB năm 1982 rồi nhanh chóng trở thành một trong những nam diễn viên ăn khách nhất nhà đài vào cuối thập niên 1990, 2000. Tài tử quen thuộc với nhiều khán giả yêu thích phim truyền hình Hồng Kông qua loạt tác phẩm ăn khách về điều tra, phá án: Hồ sơ công lý, Lực lượng phản ứng (vai Trần Tiểu Sanh), Bức màn bí mật (vai Tống Từ), Bằng chứng thép phần 1 và 2 (vai Cao Ngạn Bác), Kỳ án nhà Thanh…

Đến năm 2020, Âu Dương Chấn Hoa kết thúc hợp đồng với nhà đài và bộ phim Vạch tội (2021) là tác phẩm cuối cùng của nam nghệ sĩ với công ty. Hồi 2022, Âu Dương Chấn Hoa gây chú ý khi đảm nhận lại vai Tống Từ trong bộ phim phá án Tân tẩy oan lục chiếu tại thị trường đại lục.