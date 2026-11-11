Bị quay lưng sau bê bối tù tội, sao TVB làm phục vụ nhà hàng

Dương Minh trong video làm phục vụ nhà hàng được đăng lên trang cá nhân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO DOUYIN DƯƠNG MINH

Theo HK01, mới đây Dương Minh đăng tải một video trên mạng xã hội, ghi lại một ngày làm việc của anh với vai trò nhân viên phục vụ nhà hàng, tự tay quán xuyến mọi việc. Trước ống kính, nam diễn viên Hồng Kông mặc đồng phục nhân viên, đeo tạp dề, mũ lưỡi trai, niềm nở đứng ở cửa đón khách, hướng dẫn họ vào chỗ ngồi, hỗ trợ gọi món, thanh toán… Sau mỗi lượt khách, anh tự thu dọn bát đĩa, khay thức ăn, luôn chân luôn tay không ngơi nghỉ.

Nhiều thực khách đến nhà hàng dùng bữa nhận ra tài tử TVB, liên tục lấy điện thoại chụp ảnh anh. Trong khi đó, nghệ sĩ 8X bận rộn xoay xở với nhà hàng đông nghịt khách. Cuối ngày, sao phim Sức mạnh tình thân bày tỏ sự phấn khởi khi hoàn thành nhiệm vụ. "Hôm nay tôi bận đến mức không có thời gian nghỉ tay. Nhưng thấy mọi người vui vẻ như vậy, tất cả đều xứng đáng".

Hình ảnh Dương Minh trong vai trò phục vụ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều dân mạng Hồng Kông. Không ít người tò mò về cuộc sống của nam diễn viên 45 tuổi sau khi gác lại sự nghiệp diễn xuất. HK01 tiết lộ hiện sao phim Hồ sơ tuyệt mật tích cực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở Malaysia. Hồi tháng 8 vừa qua, anh đầu tư mở một nhà hàng thịt quay kiểu Hồng Kông tại Kuala Lumpur.

Mới đây, với tư cách là người sáng lập kiêm điều hành thương hiệu này, Dương Minh đã xuất hiện tại một lễ trao giải ẩm thực ở Kuala Lumpur và gây chú ý khi giành 3 giải thưởng quan trọng. Hiện tình hình kinh doanh của Dương Minh khá ổn định, việc anh làm nhân viên phục vụ chỉ nhằm bày tỏ mong muốn được đón tiếp, chăm chút cho từng vị khách.

Dương Minh sau bê bối phải ngồi tù

Dương Minh trong phim Nhất vũ khuynh thành (2023). Sau bê bối lái xe khi say rượu và phải ngồi tù, nghệ sĩ bị nhiều khán giả quay lưng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM NHẤT VŨ KHUYNH THÀNH

Năm 2020, Dương Minh vướng vòng lao lý sau vụ lái xe trong tình trạng say rượu gây tai nạn. Hình ảnh nam diễn viên bị cảnh sát lôi ra khỏi chiếc xe hơi trong tình trạng không tỉnh táo cùng diễn biến vụ việc được lan truyền khắp các phương tiện truyền thông, khiến danh tiếng của nam diễn viên tuột dốc không phanh. Sau nhiều lần hầu tòa và nỗ lực kháng cáo, tháng 12.2022, sao phim Thiết thám phải chấp hành bản án cũ: 18 ngày tù giam, bị tước giấy phép lái xe trong 2 năm đồng thời đóng tiền phạt vì hành vi sai trái.

Sau khi ra tù, sự nghiệp diễn xuất của Dương Minh trì trệ. Anh từng được TVB sắp xếp tham gia một số ít phim truyền hình như Nhất vũ khuynh thành nhằm thăm dò phản ứng của công chúng, tạo cơ hội trở lại màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, khán giả phản ứng gắt trước sự xuất hiện của ngôi sao này, khiến nhà đài không còn dám mạo hiểm.

Giữa lúc danh tiếng, sự nghiệp diễn xuất vụt tắt, Dương Minh tìm cách vực dậy bằng hoạt động kinh doanh. Năm 2022, nghệ sĩ từng đóng hệ thống nhà hàng súp hầm tại Hồng Kông, ước tính thua lỗ hơn 10 triệu HKD. Sau thất bại này, nam nghệ sĩ chuyển hướng sang thị trường Malaysia, tận dụng nền tảng gia đình và các mối quan hệ của vợ - Trang Tư Minh để mở rộng sức ảnh hưởng. Trước đó, anh từng thẳng thắn thừa nhận rằng mình "không thể phát triển thuận lợi tại Hồng Kông" và đang tích cực chuyển hướng sự nghiệp.

Dương Minh trong phim Bí mật đảo Linh Xà (2020) đóng cùng dàn diễn viên Việt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM BÍ MẬT ĐẢO LINH XÀ

Dương Minh sinh năm 1981, hoạt động dưới trướng TVB từ năm 1999 và được biết đến với các bộ phim: Thử thách nghiệt ngã, Sức mạnh tình thân, Học cảnh hùng tâm, Hồ sơ tuyệt mật, Kiêu hùng, Đao kiếm lưu tình, Bà trùm, Thiết thám… Anh thường được khán giả biết đến với những vai cảnh sát trên màn ảnh nhỏ. Hồi 2020, Dương Minh từng tham gia phim tết Bí mật đảo Linh Xà với dàn diễn viên Việt.

Về đời tư, anh hẹn hò diễn viên Trang Tư Minh từ 2016 và kết hôn hồi tháng 8.2026.