Trương Trí Lâm nói về cảnh nóng táo bạo với bạn diễn hoa hậu

Trương Trí Lâm táo bạo trong lần tái xuất

Trương Trí Lâm đóng phản diện trong Thành phố rực rỡ - một trong những bộ phim kỷ niệm 59 năm đài TVB ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM "THÀNH PHỐ RỰC RỠ"

Thành phố rực rỡ của TVB lên sóng từ ngày 12.10 và nhanh chóng trở thành phim truyền hình được chú ý nhất tại Hồng Kông hiện nay khi quy tụ dàn diễn viên toàn sao cùng câu chuyện đấu đá, tranh giành quyền lực gay cấn. Trong lần trở lại màn ảnh nhỏ, Trương Trí Lâm vào vai Quan Hiếu Hiền - con trai cả đầy tham vọng của gia tộc có tiếng. Anh khao khát kế nhiệm vị trí lãnh đạo tập đoàn từ cha (Khương Đại Vệ đóng) nhưng ông lại nghiêng sự quan tâm về con trai thứ Quan Hiếu Quân (Ngô Trác Hy).

Trong phần đầu phim, khi bực bội trước cảnh bị lép vế trước em trai, Hiếu Hiền tìm đến "hồng nhan tri kỷ" (Trần Hiểu Hoa) để giải tỏa căng thẳng. Cả hai có cảnh ôm hôn nóng bỏng từ cửa ra vào cho đến giường ngủ. Cảnh phim khiến nhiều khán giả "choáng" vì độ táo bạo, trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Trương Trí Lâm - Trần Hiểu Hoa với phân cảnh táo bạo trong tập 1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM "THÀNH PHỐ RỰC RỠ"

Theo HK01, khi được truyền thông hỏi về "cảnh nóng" này, Trương Trí Lâm bật cười. Anh cho biết mình không chuẩn bị tâm lý đặc biệt trước khi quay. Tuy nhiên, trong quá trình quay, để có được sự phối hợp ăn ý giữa động tác và góc máy, tài tử cùng bạn diễn và đạo diễn, quay phim, ánh sáng đã thảo luận, nghiên cứu nhiều lần. "Dù sao thì cũng có nhiều chi tiết cần mọi người phối hợp nhịp nhàng với nhau. Khi đó, Trần Hiểu Hoa có hơi căng thẳng, bản thân tôi thực ra cũng cảm thấy hồi hộp, nhưng sự căng thẳng ấy là điều cần thiết", anh chia sẻ.

On.cc tiết lộ trong chương trình trò chuyện cùng đàn chị Tiết Gia Yến, Trương Trí Lâm cũng liên tục nhận được câu hỏi về phân cảnh nhạy cảm này. "Chị đại TVB" đùa rằng tài tử họ Trương đã nhiệt tình quá mức trong cảnh quay này nhưng giữa anh và Hoa hậu Hồng Kông 2018 không có chút "phản ứng hóa học nào". Nghệ sĩ 7X cũng hài hước đáp lại đàn chị rằng từ lúc bắt đầu bấm máy cho đến khi hô cắt, cả hai đều "cuồng nhiệt như lửa".

Tài tử lưu ý Thành phố rực rỡ không chỉ có cảnh phim táo bạo này hay chuyện tranh giành tài sản trong gia đình mà còn có nhiều diễn biến gây bất ngờ cho khán giả. Đáng chú ý, mỗi cảnh quay đều có dụng ý riêng, góp phần khắc họa tính cách nhân vật.

Nỗ lực thay đổi hình tượng

Tài tử họ Trương và Hoa hậu Hồng Kông 2018 Trần Hiểu Hoa kết hợp ăn ý trong các cảnh quay chung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM "THÀNH PHỐ RỰC RỠ"

Vai diễn mới của Trương Trí Lâm trên màn ảnh TVB được so sánh với hình tượng nổi tiếng của anh trong bộ phim Đường về hạnh phúc (2000) - gần đây được nhà đài chiếu lại. Một bên là Quan Hiếu Hiền mưu mô, tham vọng; một bên là Văn Sơ chân thành, giàu hy sinh. Nói về sự so sánh này, nam diễn viên 55 tuổi cho biết với tư cách là một diễn viên, anh cần cố gắng thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau để khán giả có thể nhìn thấy những diện mạo đa dạng của mình. Bản thân nghệ sĩ cũng muốn thử sức với một nhân vật xấu xa đến tận cùng, xem liệu vai diễn đó có thể khiến khán giả "nổi da gà" hay phải vỗ tay tán thưởng hay không.

Trương Trí Lâm tâm sự anh thích cảm giác được xem lại bộ phim của mình. Tài tử cho rằng tình tiết của Thành phố rực rỡ rất căng thẳng và tự đánh giá màn thể hiện của bản thân ở mức khá. "Tôi thích nhìn thấy những nếp nhăn của mình, sắc mặt trắng bệch, quầng mắt đỏ. Tất cả những chi tiết đó kết hợp lại mới khiến người ta cảm nhận được rằng nhân vật này không bình thường, trông 'bệnh' và rất nham hiểm", nam diễn viên 7X nói thêm.

Tài tử cũng cho biết vợ - minh tinh Viên Vịnh Nghi và con trai Trương Mộ Đồng (20 tuổi) đều xem Thành phố rực rỡ và rất tận hưởng. Tài tử khoe rằng bà xã chăm sóc mình rất chu đáo, thường cùng con trai đến Macau thăm anh trong quá trình quay phim.