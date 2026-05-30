Viên Vịnh Nghi kể quá khứ đắc tội Thành Long, bị cả làng phim tẩy chay

Theo HK01, tham gia chương trình 50km Đào hoa ổ mới đây, Viên Vịnh Nghi thoải mái kể về tuổi trẻ "nông nổi" của mình, mô tả bản thân "về cơ bản giống một kẻ điên". Năm 1990, cô giành vương miện Hoa hậu Hồng Kông rồi bước chân vào làng giải trí. Ban đầu, người đẹp làm MC chương trình âm nhạc sau đó nhận được dự án phim Tôi yêu vườn hoa hồng (1991). Nàng hậu nghĩ rằng sự nghiệp đã sang trang nhưng lại gặp sóng gió vì tính khí sốc nổi.

Trong phim, nhân vật của Viên Vịnh Nghi và Trương Triệu Huy từ "kẻ thù không đội trời chung" dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng tình tiết phim vô lý, phi logic. Cô thậm chí chạy đến gặp lãnh đạo nhà đài và chất vấn: "Tại sao có thể viết ra được câu chuyện như vậy được?", đồng thời công khai chê kịch bản trước truyền thông.

Hành động vô tư đến mức thiếu tinh tế của Viên Vịnh Nghi khiến lãnh đạo đài truyền hình tức giận. Sau đó, nàng hậu bị đóng băng hoạt động, bị cắt giảm cơ hội đóng phim. Giờ đây, khi nhớ lại tuổi trẻ bồng bột, hiếu thắng của mình, minh tinh 7X gọi bản thân là "kẻ thần kinh".

Viên Vịnh Nghi trả giá đắt vì đắc tội với Thành Long

Không có cơ hội đóng phim truyền hình, nữ diễn viên chuyển sang lĩnh vực điện ảnh và nhanh chóng gây tiếng vang với C'est la vie, mon chéri (1993) - tác phẩm giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Tượng. Năm sau đó, cô tiếp tục thể hiện xuất sắc trong phim Kim chi ngọc diệp đóng cùng Trương Quốc Vinh và một lần nữa thắng Ảnh hậu Kim Tượng. Thành công của hai tác phẩm đưa Hoa hậu Hồng Kông 1990 trở thành ngôi sao sáng giá của điện ảnh xứ cảng thơm. Tuy nhiên, cô không thay đổi tính khí, vẫn nóng nảy, thẳng thắn và không ngại nói ra những điều mình cho là đúng.

Đạo diễn Vương Tinh từng mời Viên Vịnh Nghi đóng phim, hai bên thỏa thuận quay phim vào khung giờ nhất định sau đó nữ diễn viên sẽ rời đoàn để thực hiện lịch trình khác. Tuy nhiên quá trình làm việc trên phim trường, Vương Tinh lại quay quá giờ, khiến minh tinh 7X nổi nóng. Cô chống đối bằng cách nằm ngủ ở phim trường, đến khi được gọi dậy quay phim tiếp, cô nổi đóa với đạo diễn họ Vương, mắng xối xả không cần biết đúng sai. Sau đó Vương Tinh chỉ biết bất lực dặn ê-kíp: "Sau này Viên Vịnh Nghi muốn ngủ, cứ để cho cô ấy ngủ".

Nhưng Thành Long lại không dễ tính như vậy. Khi cả hai hợp tác trong phim Phích lịch hỏa (1995), ngôi sao võ thuật này yêu cầu Viên Vịnh Nghi quay lại đoàn phim để thu âm lồng tiếng bổ sung nhưng chờ mãi đàn em không xuất hiện. Hành động này khiến Thành Long phẫn nộ, thậm chí trực tiếp báo cáo vụ việc lên Hiệp hội Đạo diễn Hồng Kông. Động thái này khiến nữ diễn viên 7X bị giới điện ảnh Hồng Kông đồng loạt "tẩy chay", suốt thời gian không có phim để đóng.

May mắn là sau đó Viên Vịnh Nghi được nhà sản xuất vàng của Đài Loan - Dương Bội Bội chú ý và mời đóng phim truyền hình Hoa Mộc Lan (1999). Tác phẩm đạt tỷ suất người xem kỷ lục, nhanh chóng giúp cô được yêu thích khắp Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan từ đó mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Viên Vịnh Nghi sinh năm 1971, có gần 36 năm hoạt động trong làng giải trí Hồng Kông. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình: Tiếu ngạo giang hồ (bản Đài Loan, 2000), Tân Sở Lưu Hương (bản 2001), Cô dâu triệu phú, Con đường phú quý, Kim chi ngọc diệp, Quốc sản 007, Môn đồ, Diệp Vấn: Trận chiến cuối cùng… Những năm gần đây, cô giảm tần suất đóng phim, chủ yếu tham gia các chương trình giải trí.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Viên Vịnh Nghi được công chúng ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân 25 năm với tài tử Trương Trí Lâm và có một con trai hiện 20 tuổi.

