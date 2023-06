Nam diễn viên TVB tái xuất màn ảnh sau khi ra tù

Dương Minh được TVB trao cơ hội đóng phim dù vướng bê bối TVB

Tháng 1.2023, Dương Minh được thả sau 17 ngày chấp hành án tù vì tội lái xe trong tình trạng say rượu gây tai nạn. Vụ bê bối khiến danh tiếng của nam diễn viên 42 tuổi ảnh hưởng nặng nề song anh may mắn được TVB trao cơ hội trở lại diễn xuất. Hiện nghệ sĩ 8X đang tham gia bộ phim truyền hình Nhất vũ khuynh thành. Anh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với TVB và nhà sản xuất Vương Tinh đã trao cho mình cơ hội mới dù vướng tù tội.

Theo On.cc, Dương Minh bày tỏ bản thân không lo lắng về những bình luận tiêu cực nhắm vào mình mà quan tâm hơn đến việc tranh cãi của anh có ảnh hưởng đến bộ phim cũng như dàn diễn viên hay không. “Khi bộ phim được phát sóng lần đầu, cư dân mạng gọi tôi là tù nhân với thái độ xúc phạm. Đó là sự thật và tôi không thể kiểm soát những gì người khác nói. Nếu bạn cảm thấy vui hơn khi nói ra điều đó, hãy cứ tiếp tục… Người đi đường cũng gọi tôi như vậy, tôi chỉ cười đáp lại. Tất nhiên, cũng có những người xuất hiện để nói với tôi rằng họ ủng hộ tôi”, sao phim Thử thách nghiệt ngã chia sẻ. Nam diễn viên TVB nói thêm rằng những cuộc công kích cá nhân này không quá nghiêm trọng và không giúp ích được gì cho anh trong tương lai nên bản thân chọn cách quên chúng đi.



Dương Minh học cách bỏ ngoài tai những lời công kích và nỗ lực sửa chữa sai lầm ON.CC

Dương Minh tâm sự 17 ngày ngồi tù là quãng thời gian khó khăn nhất anh phải đối mặt với những điều chưa biết. “Tôi tự nhủ đây là sự trừng phạt cho hành động của mình nhưng tôi không thể để bản thân sa sút. Với những ngày khó khăn nhất đang ở phía trước, tôi cần đối mặt với tương lai bằng năng lượng tích cực”, nam diễn viên bày tỏ. Sao phim Thiết thám cho biết bản thân sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự và hy vọng có thể chia sẻ bài học của mình với mọi người, lan tỏa những điều tích cực.

Tài tử TVB cảm kích khi bạn gái Trang Tư Minh luôn đồng hành trong quãng thời gian anh gặp khó khăn. "Trong ba năm qua, cô ấy đã giúp tôi đối mặt với truyền thông và công chúng đồng thời hỗ trợ tôi ở khía cạnh riêng tư… Đây không phải là điều một phụ nữ bình thường có thể làm, cô ấy thực sự luôn đứng về phía tôi”, diễn viên phim Kiêu hùng bộc bạch. Anh hứa hẹn: “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy cả đời như một sự đền đáp. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để không làm cô ấy lo lắng. Nếu không có cô ấy, tôi đã trải qua khoảng thời gian khó khăn hơn nhiều. Tôi xấu hổ vì đã khiến gia đình phải lo lắng”.

Hiện tại, Dương Minh không có bất kỳ công việc nào được lên kế hoạch nhưng may mắn nam diễn viên có một khoản tiền tiết kiệm. Anh mong muốn được làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân và duy trì trạng thái tinh thần ổn định. Nhắc đến dự án mới nhất, nghệ sĩ 42 tuổi cho biết anh phải giảm cân để đóng Nhất vũ khuynh thành và gặp một vài khó khăn khi quay phim. Anh cảm kích TVB khi cho mình cơ hội trong giai đoạn khó khăn và tuyên bố không có ý định rời nhà đài. “Tôi gia nhập TVB năm 17 tuổi, đến nay đã 25 năm trôi qua. TVB là nhà của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi. Tôi may mắn và biết ơn vì công ty đã không từ bỏ tôi. Vì vậy, tôi càng phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để trả ân tình này”, sao nam thổ lộ.

Tài tử biết ơn bạn gái vì luôn ở bên trong suốt quãng thời gian khó khăn INSTAGRAM NV

Dương Minh sinh năm 1981, hoạt động dưới trướng TVB từ cuối thập niên 1990 và được biết đến với các bộ phim: Thử thách nghiệt ngã, Sức mạnh tình thân, Học cảnh hùng tâm, Hồ sơ tuyệt mật, Kiêu hùng, Đao kiếm lưu tình, Bà trùm, Thiết thám… Tài tử có mối tình lâu năm với Á hậu Hồng Kông 2010 Trang Tư Minh, cô đã luôn bên cạnh động viên, hỗ trợ đắc lực cho người yêu trước mọi khó khăn.

Tháng 8.2020, Dương Minh bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu sau đó gây tai nạn trên đường phố thuộc khu Mid Levels (Hồng Kông). Tại hiện trường, sao phim Đơn luyến song thành không còn tỉnh táo, bước đi loạng choạng nhưng từ chối kiểm tra nồng độ cồn và phân trần rằng mình không được khỏe. Sau nhiều lần hầu tòa và nỗ lực kháng cáo, cuối tháng 12.2022, tòa án Hồng Kông bác đơn kháng cáo của Dương Minh khiến anh phải chấp hành bản án cũ (2021) gồm 18 ngày tù giam, bị tước giấy phép lái xe trong 2 năm đồng thời đóng tiền phạt vì hành vi lái xe trong tình trạng say rượu sau đó gây tai nạn. Nam diễn viên được ra tù sớm hơn 1 ngày so với bản án.