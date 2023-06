Sao nam Hồng Kông bị phát tán ảnh nhạy cảm

Châu Bách Hào trở thành tâm điểm chú ý vì thông tin lộ ảnh nhạy cảm trong phòng tắm INSTAGRAM NV

Loạt ảnh đang gây xôn xao dư luận Hồng Kông ghi lại cảnh một người đàn ông có gương mặt giống với Châu Bách Hào đang khỏa thân trong phòng tắm. Dựa vào biểu cảm ngạc nhiên, hốt hoảng và luống cuống che chắn cơ thể của nhân vật trong ảnh, dân tình suy đoán anh có thể bị chụp lén. Hiện chưa xác định được nguồn rò rỉ của những bức ảnh nhạy cảm này. Trong khi đó, nhiều dân mạng nghi ngờ liệu nam diễn viên 39 tuổi có phải nhân vật chính trong loạt ảnh thậm chí đặt giả thiết ai đó đã sử dụng công nghệ AI để làm giả gương mặt của ngôi sao 8X trong các bức ảnh kể trên.



Giữa lúc thông tin Châu Bách Hào lộ ảnh nhạy cảm đang trở thành tâm điểm chú ý tại làng giải trí Hồng Kông, công ty quản lý của sao phim Sứ đồ hành giả 2 cho biết họ đang tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý. Đơn vị này lên tiếng: “Chúng tôi đã liên hệ với luật sư để được tư vấn pháp lý và không tiện trả lời các câu hỏi vào lúc này”. Phía cựu diễn viên TVB không thừa nhận cũng không phủ nhận loạt ảnh nhạy cảm này có phải của anh hay không.

Hình ảnh đang bị lan truyền trên mạng CHỤP MÀN HÌNH ON.CC

Năm 2018, Châu Bách Hào cũng từng bị chụp lén trong phòng thay đồ và nam ca sĩ - diễn viên đã công khai vụ việc để lên án những kẻ bám đuôi. Sao nam 8X cho biết khi anh đang thay đồ sau một buổi biểu diễn thì phát hiện đang bị ai đó chụp lén bằng điện thoại. Nghệ sĩ này đã hét lên khiến kẻ chụp lén bỏ chạy nhưng sau đó nhanh chóng bị bắt lại. Thời điểm đó, thủ phạm mới 18 tuổi và thừa nhận hành vi sai trái.

Cũng trong năm 2018, khi Châu Bách Hào đang ở Giang Môn (Trung Quốc) để tham dự một buổi hòa nhạc thì bị một nhân viên khách sạn chụp ảnh, tiết lộ thông tin ID và hộ chiếu. Sao phim Hành động liêm chính khi ấy đã rất hoang mang, lo lắng vì thông tin cá nhân của mình bị rò rỉ đồng thời cảnh báo nhân viên: “Có những thứ không thể chụp ảnh và chia sẻ!”.

Châu Bách Hào nhiều lần bị xâm phạm quyền riêng tư INSTAGRAM NV

Châu Bách Hào sinh năm 1984, anh là nam ca sĩ - diễn viên nổi tiếng tại Hồng Kông với hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật. Anh gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ, từng phát hành nhiều album ăn khách. Về sau, sao nam 8X chuyển hướng sang diễn xuất, có 6 hoạt động ở TVB trước khi rời đi vào đầu năm nay. Nam thần xứ Cảng thơm được yêu thích qua các bộ phim: Thám tử tình yêu, Khách sạn ma quỷ, Hành động liêm chính, Vùng đất tù đày, Đấu Chiến Thắng Phật (phần 2, 3), Sứ đồ hành giả 2, Người vợ đa năng… Hiện anh chuyển hướng sang đại lục phát triển sự nghiệp, gây chú ý qua các chương trình ăn khách: Infinity and Beyond, Call Me By Fire, Night in the Greater Bay 2… đắt show quảng cáo, dự sự kiện.