'Avatar: The Way of Water' cán mốc 1 tỉ USD toàn cầu

Ngoài Avatar: The Way of Water, chỉ có hai bộ phim phát hành năm 2022 vượt qua mốc tỉ USD bao gồm Top Gun: Maverick (mất 31 ngày), Jurassic World Dominion (mất hơn 4 tháng).

Để so sánh, năm 2019 có 9 bộ phim ra rạp vượt qua 1 tỉ USD tiền vé trên toàn thế giới. Avatar: The Way of Water là bộ phim cán mốc này nhanh nhất kể từ Spider-Man: No Way Home năm 2021 chỉ mất 12 ngày. Có 6 bộ phim trong lịch sử đã kiếm được 1 tỉ USD trong hai tuần đầu tiên phát hành.

Phần tiếp theo của Avatar bị trì hoãn nhiều lần của đạo diễn James Cameron ra mắt vào giữa tháng 12.2022 với 134 triệu USD ở Bắc Mỹ và 435 triệu USD trên toàn cầu qua 3 ngày cuối tuần đầu tiên công chiếu. Cho đến nay, bộ phim của Disney và 20th Century đã thu về 317,1 triệu USD ở Bắc Mỹ và 712,7 triệu USD ở nước ngoài, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 1,025 tỉ USD. Siêu phẩm này vượt qua Jurassic World Dominion để trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong năm và là bộ phim cao thứ ba trong thời đại dịch.

Avatar: The Way of Water có thể sẽ trụ vững trong năm mới 2023. James Cameron ước tính bộ phim có kinh phí lên đến 350 triệu USD (không bao gồm ít nhất 100 triệu USD phí quảng bá, tiếp thị) cần tạo ra khoảng 2 tỉ USD để hòa vốn, mặc dù các nhà phân tích tin rằng ngưỡng sinh lời có thể gần 1,5 tỉ USD.

Có rất nhiều điều thú vị về Avatar: The Way of Water không chỉ vì mức kinh phí sản xuất khổng lồ mà còn vì đây là phần đầu tiên trong số ba phần tiếp theo được lên kế hoạch sản xuất trong loạt phim về hành tinh Pandora của Cameron.





Avatar được phát hành vào năm 2009 và là bản phát hành có doanh thu trên toàn thế giới cao nhất lịch sử với 2,97 tỉ USD. Avatar: The Way of Water xuất hiện trên màn ảnh rộng 13 năm sau sẽ phải vật lộn để đạt được những đỉnh cao đó vì phòng vé toàn cầu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch. Hơn nữa, Trung Quốc, một thị trường rạp chiếu lớn, đang trải qua đợt bùng phát trở lại của Covid-19 và Nga, một nước lớn khác không phát hành phim này.

Các ngôi sao của Avatar như Sam Worthington, Zoe Saldaña và Sigourney Weaver trở lại đóng phần tiếp theo, theo chân gia đình Sully khi họ chiến đấu và giữ cho người Na'vi được an toàn trước con người. Các diễn viên khác tham gia phim bao gồm Stephen Lang, Kate Winslet, Edie Falco và Jemaine Clement.

Tại Việt Nam, tính đến cuối ngày 28.12, Avatar: The Way of Water thu về 184,6 tỉ đồng, theo thống kê của Box Office Vietnam.