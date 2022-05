'Avatar: The Way of Water' mở ra thế giới hấp dẫn, kỳ vĩ của James Cameron

Dự án Avatar: The Way of Water do James Cameron chỉ đạo, ông đồng biên kịch với Josh Friedman, đồng sản xuất với Jon Landau, đã tung ra trailer online đầu tiên sau khi ra mắt tại rạp cùng thời điểm với bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về tác phẩm và báo chí phương Tây cũng hé lộ nhiều thông tin bên lề thú vị về phim.

Trong phần phim Avatar đầu tiên chiếu năm 2009 và mang về cho các nhà sản xuất doanh thu khổng lồ lên đến 2,84 tỉ USD toàn cầu (theo Box Office Mojo), đạo diễn James Cameron đã mở ra thế giới tự nhiên hấp dẫn, tạo nhiều tò mò cho người xem mang tên Pandora. Ông cung cấp cho khán giả một câu chuyện chân thực, xúc động và cận cảnh về một nhánh của tộc Na'vi là Omaticaya, những người làm chủ bầu trời.

Trong cuộc chiến chống lại sự "xâm lược" của con người khi Trái đất đang "hấp hối", bối cảnh mà James Cameron chỉ lướt qua những giây phút ngắn ngủi đầu phim, người Omaticaya băng rừng, vượt biển để đến những thảo nguyên bạt ngàn, những vùng biển rộng lớn để kêu gọi sự giúp đỡ của của những nhóm người khác. Jake Sully (Sam Worthington đóng), một thế thân được sử dụng để thâm nhập vào cộng đồng Omaticaya, cuối cùng đã trở thành người dẫn dắt cộng đồng này và lập gia đình với Neytiri (Zoe Saldana đóng), con gái của thủ lĩnh Omaticaya.

Trong trailer Avatar 2 vừa được tung ra và những thông tin bên lề được công bố, người xem một lần nữa được chứng kiến sự trở lại của Jake Sully và Neytiri, tuy tạo hình của họ không khác gì nhiều so với phần đầu. Diễn ra sau các sự kiện của phần đầu hơn 10 năm, nay Jake Sully và Neytiri có 3 con là Neteyam (Jamie Flatters), Tuktirey (Trinity Bliss) và Lo'ak (Britain Dalton), cùng 1 đứa con nuôi loài người là "Spider" (Jake Champion). Những tưởng các mối đe dọa hơn 10 năm trước đã ngủ yên, nay Jake Sully một lần nữa phải đấu tranh để bảo vệ gia đình.

Như tiêu đề nhắc đến, bối cảnh của phần 2 này không tập trung vào vùng trời mà hướng điểm nhìn ra đại dương xanh thẳm. Đây là điều mà James Cameron chỉ hé mở trong phần phim Avatar đầu tiên, nay được ông và ê-kíp tập trung khắc họa. Cộng đồng Metkayina, một nhánh của người Na'vi và gắn liền với môi trường nước, được dẫn dắt bởi 2 thủ lĩnh là Tonowari (Cliff Curtis đóng) và Ronal (Kate Winslet). Cùng với sự xuất hiện của các nhân vật mới này, các sinh vật biển mới cũng lần đầu được hé lộ, khiến cho dự án thêm sức hút.

Jake Sully, tự nhận mình là sinh ra để bay, một lần nữa cho thấy khả năng này của bản thân khi trong một cảnh của trailer, anh cưỡi một sinh vật biển có hình dạng giống như cá chuồn khỏi mặt nước. Ở những cảnh khác trong trailer, nhiều người cưỡi sinh vật biển với cổ dài và có vây. Ở một cảnh khác, nhân vật Lo'ak, một trong 3 người con của Jake Sully, chạm tay vào vây của sinh vật khổng lồ Tulkun, gợi nhớ đến cảnh Jake Sully chinh phục con rồng Toruk, loài vật thiêng và là sự khiếp sợ của bầu trời.





Nơi ở của người Metkayina gắn liền với biển. Họ xây nhà trên rễ của một loại cây khổng lồ trông giống cây đước, phía trên mặt nước. Trong nhiều hình ảnh được tung ra, có cảnh Tonowari và Ronal cùng nhiều người tiến hành một nghi lễ trên mặt nước cũng như việc họ cưỡi sinh vật biển. Nhà sản xuất của dự án là Jon Landau nói trên Digital Spy rằng chủ đề xuyên suốt mà phim hướng tới, cũng như các phần phim sau này triển khai, là về gia đình, và gia đình của Jake Sully - Neytiri là trọng tâm trong đó. Mỗi câu chuyện độc lập sẽ kết nối với nhau tạo thành một câu chuyện trường thiên về người Na'vi.

Cũng theo trang Digital Spy, nam diễn viên khiếm thính người Mỹ là CJ Jones, hiện chưa rõ vai trong dự án, được thuê để tạo nên một ngôn ngữ ký hiệu riêng cho người Na'vi trong phim.

Bên cạnh các diễn viên trên, Avatar 2 còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ cũ tưởng chừng đã rút khỏi thương hiệu sau phần phim đầu, đó là Sigourney Weaver (đóng vai một nhà nghiên cứu về dân bản địa) và Stephen Lang (đóng vai người đứng đầu tổ chức khai thác hành tinh Pandora). Vai diễn của 2 nghệ sĩ này chưa được công bố. Nghệ sĩ Dương Tử Quỳnh cũng góp mặt trong phim với vai Karina Mogue.

Phim Avatar 2 khởi quay từ năm 2017, với kinh phí lên đến 250 triệu USD. Đến tháng 9.2020, James Cameron công bố dự án "hoàn thành 100%" và Avatar 3 đã xong khoảng 95%, cũng nguồn tin trên cho biết. Đến tháng 4 vừa qua, mọi thứ đã sẵn sàng để Avatar: The Way of Water ra rạp vào ngày 16.12 năm nay.