Marvel vừa tung trailer cuối của Avengers: Doomsday trước khi phim ra rạp ngày 18.12. Đoạn phim nối tiếp cảnh mới được bổ sung vào bản tái chiếu Avengers: Endgame encore, trong đó khán giả lần đầu gặp cậu con trai đang tuổi thiếu niên của Steve Rogers và Peggy Carter.

Avengers: Doomsday có gì đáng chú ý?

Trailer cho thấy Bộ Tứ Siêu Đẳng tìm được cách trở về quá khứ để đón Steve Rogers. Họ đưa anh trở lại dòng thời gian chính, nơi biệt đội Avengers cần người dẫn dắt trong cuộc chiến với Doctor Doom. Tuy vậy, cách cả nhóm thực hiện chuyến đi vẫn còn là ẩn số.

Trailer cuối của Avengers: Doomsday hé lộ sự trở lại của Steve Rogers và cuộc hội quân của Avengers, X-Men cùng Bộ Tứ Siêu Đẳng để đối đầu Doctor Doom Ảnh: Chụp màn hình phim Avengers: Doomsday

Đoạn phim cũng hé lộ nhiều hơn về trận chiến giữa liên minh Avengers và X-Men với Doctor Doom cùng đội quân robot Sentinel. Giữa trận đánh, Cyclops hô vang câu nói quen thuộc trong truyện tranh: "X-Men, tập hợp bên tôi!". Nightcrawler dùng khả năng dịch chuyển tức thời đưa Gambit, Mystique và Beast tới chiến trường. Mister Fantastic, Shang-Chi, Thor và Yelena Belova cũng góp mặt trong trận chiến.

Trailer ra mắt sau thành công của Avengers: Endgame encore. Bản tái chiếu của bom tấn năm 2019 có thêm 4 cảnh kết nối với Avengers: Doomsday và mang về thêm 143 triệu USD trên toàn cầu, đưa Avengers: Endgame trở lại vị trí phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Sau thành tích phá kỷ lục của Spider-Man: Brand New Day, Disney và Marvel kỳ vọng Avengers: Doomsday sẽ tiếp nối thành công đó.

Robert Downey Jr., người từng gắn liền với vai Iron Man, trở lại trong vai phản diện Doctor Doom. Nhân vật này dường như là một phiên bản khác của Tony Stark đến từ vũ trụ song song. Chris Evans tiếp tục vào vai Steve Rogers, còn Chris Hemsworth trở lại với vai Thần Sấm Thor. Dàn diễn viên quen thuộc của Marvel còn có Paul Rudd trong vai Ant-Man, Letitia Wright vai Black Panther, Sebastian Stan vai Winter Soldier, Tom Hiddleston vai Loki và Simu Liu vai Shang-Chi.

Bốn ngôi sao của The Fantastic Four: First Steps cùng trở lại để đối đầu kẻ thù truyền kiếp Doctor Doom. Pedro Pascal tiếp tục đảm nhận vai Mister Fantastic, Vanessa Kirby vai Invisible Woman, Joseph Quinn vai Human Torch và Ebon Moss-Bachrach vai The Thing. Sau lần xuất hiện trong Spider-Man: Brand New Day, Florence Pugh tái xuất với vai Yelena Belova. Cô hội ngộ các bạn diễn trong Thunderbolts, gồm David Harbour (Red Guardian), Lewis Pullman (Sentry), Wyatt Russell (U.S. Agent) và Hannah John-Kamen (Ghost).

Avengers: Doomsday cũng đưa các dị nhân từ loạt phim X-Men của Fox vào dòng thời gian chính của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Patrick Stewart và Ian McKellen lần lượt trở lại với vai Giáo sư Charles Xavier và Magneto. James Marsden tiếp tục thủ vai Cyclops, bên cạnh Kelsey Grammer (Beast), Rebecca Romijn (Mystique), Alan Cumming (Nightcrawler) và Channing Tatum (Gambit).