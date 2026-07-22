Siêu anh hùng Marvel đại chiến Doctor Doom trong bom tấn 'Avengers: Doomsday'

Theo tạp chí People, trailer phát hành ngày 20.7 nổi bật với hình ảnh Thor do Chris Hemsworth thủ vai trực tiếp giao chiến với Doctor Doom do Robert Downey Jr. thủ vai. Đây là lần đầu tiên hai nhân vật này đối đầu trên màn ảnh rộng của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) và cũng là một trong những cảnh được khán giả bàn luận nhiều nhất sau khi trailer phát hành.

Trong đoạn phim, Thor xuất hiện với diện mạo quen thuộc từng thấy trong Thor: Love and thunder. Nhiều cảnh quay cho thấy nhân vật của Chris Hemsworth lao vào cuộc chiến quy mô lớn giữa các siêu anh hùng và Doctor Doom, tạo cảm giác Thor sẽ giữ vai trò trung tâm trong cuộc đối đầu mới của Avengers.

Tuy nhiên, chi tiết gây bất ngờ lớn nhất lại đến từ Robert Downey Jr.. Theo Reuters, Marvel đã xác nhận nam diễn viên trở lại MCU nhưng không phải với vai Tony Stark. Thay vào đó, ông sẽ đảm nhận vai Victor Von Doom, hay còn gọi là Doctor Doom. Trong truyện tranh Marvel, Doctor Doom là kẻ thù truyền kiếp của Fantastic Four, nổi tiếng với trí tuệ thiên tài, công nghệ tối tân và khả năng sử dụng phép thuật. Nhiều độc giả xem Doom là một trong những phản diện có chiều sâu chiến lược và tham vọng thống trị đa vũ trụ lớn nhất của Marvel.

Chris Hemsworth trở lại vai Thor, nhân vật được đặt vào cuộc chiến mới với phản diện Doctor Doom Ảnh: Cắt từ trailer Avengers: Doomsday

Sau khi trailer phát hành, giọng nói mới của Robert Downey Jr. trong vai Doom cũng trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội. Times of India cho biết nhiều khán giả nhận xét chất giọng của nam diễn viên “khó nhận ra” và hoàn toàn khác hình tượng Tony Stark trước đây. Không chỉ gây chú ý bởi màn tái xuất của Downey Jr., Avengers: Doomsday còn được xem là dự án tham vọng nhất của Marvel kể từ Avengers: Endgame. Deadline cho biết bộ phim do Anthony và Joe Russo đạo diễn - bộ đôi từng tạo nên Avengers: Infinity war và Avengers: Endgame.

Theo thông tin từ Marvel Studios, đây là dự án Avengers lớn nhất kể từ Endgame và được định vị như bước mở đầu cho giai đoạn đa vũ trụ mới của MCU. Phim quy tụ dàn diễn viên đông đảo gồm Chris Hemsworth, Chris Evans, Pedro Pascal, Vanessa Kirby cùng nhiều gương mặt từ các nhánh khác nhau của vũ trụ Marvel.

Cuộc chiến đa vũ trụ lớn nhất của Marvel

Theo Deadline và Variety, trailer hé lộ sự xuất hiện của Avengers, Wakanda, Fantastic Four và X-Men trong cùng một cuộc chiến. Đây được xem là lần đầu tiên MCU chính thức đưa các nhân vật X-Men như Professor X, Magneto, Cyclops vào một phim Avengers quy mô lớn.

Thor (Chris Hemsworth) đối đầu Doctor Doom (Robert Downey Jr.) Ảnh: Cắt từ trailer Avengers: Doomsday

Variety nhận định thiết kế mặt nạ và tạo hình Doctor Doom trong phim nhận được nhiều phản hồi tích cực vì bám sát nguyên tác truyện tranh hơn các phiên bản điện ảnh trước đây. Trước đó, bản dựng ban đầu của trailer từng được trình chiếu giới hạn cho các nhà phát hành tại sự kiện CinemaCon và nhận về phản ứng tích cực từ giới chuyên môn.

Yếu tố khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý là việc Thor được đặt ở tuyến đầu của cuộc chiến mới. Trước khi trailer ra mắt, Chris Hemsworth nhiều lần chia sẻ rằng anh muốn Thor có “một hướng đi trưởng thành hơn” thay vì lặp lại công thức cũ. Việc đối đầu trực tiếp với Doctor Doom - nhân vật được xem là mối đe dọa đa vũ trụ mới của Marvel - khiến nhiều khán giả kỳ vọng đây sẽ là phần truyện quan trọng nhất của Thor kể từ Infinity war.

Hiệu ứng truyền thông của trailer cũng vượt xa kỳ vọng. Trên mạng xã hội, các cụm từ như “Thor vs Doom”, “Doctor Doom MCU” hay “RDJ as Doom” nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận nổi bật. Theo Times of India, trailer Avengers: Doomsday đạt khoảng 500 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu, trở thành màn ra mắt trailer lớn nhất lịch sử Disney và đứng thứ hai toàn cầu, sau Spider-Man: brand new day.

Với sự trở lại của Robert Downey Jr., Chris Evans và anh em Russo, Avengers: Doomsday được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng nhất cho kỷ nguyên đa vũ trụ của Marvel. Bộ phim dự kiến khởi chiếu toàn cầu vào ngày 18.12.2026, trước khi MCU bước sang chương tiếp theo với Avengers: Secret wars vào năm 2027.