AVShow lần thứ 21 sắp được tổ chức tại Hà Nội

AVShow lần thứ 21 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cổng số 2, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại kỳ triển lãm thứ 21 này sẽ có 18 đơn vị tham gia với 24 phòng triển lãm, quy tụ các thương hiệu quen thuộc hàng đầu như: nhóm thiết bị Hi-end: Cary Audio, Bowers & Wilkins, McIntosh, Naim, Focal, Goldmund, Kaiser, Cabasse, Avantgarde, Borresen…

Nhiều dòng sản phẩm âm thanh cao cấp sẽ được trình diễn tại AVShow lần thứ 21 CTV

Ngoài ra, các phòng trưng bày cũng chia thành các xu thế mới như ultra hi-end - dành cho người có thu nhập cao với thú chơi xa xỉ, các mặt hàng hi-fi ngoài những công nghệ hiện đại cũng bắt kịp xu thế hoài cổ, thuần analog trên các thiết bị, karaoke cũng tích hợp nhiều tính năng "all in one", tất cả các sản phẩm đều vì một mục tiêu thuận tiện, dễ dàng sử dụng.

Triển lãm cũng sẽ cho người đam mê âm thanh được dịp trải nghiệm mẫu sản phẩm GAIA - là siêu loa đầu bảng flagship mới của Goldmund, là một trong những kiểu loa active hiếm hoi trong phân khúc loa ultra high-end trị giá gần 20 tỉ đồng cùng với các thiết bị tham chiếu từ Nagra và Dcs khiến cho phòng của Thanh Tùng audio sẽ trị giá hơn 50 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, mẫu sản phẩm B&W 801 D4 Signature giá hơn 1 tỉ đồng là mẫu loa cột đầu bảng, lớn và cao cấp nhất hiện nay của Bowers & Wilkins, được trang bị các công nghệ được tối ưu hóa, loa tweeter Diamond Dome và Solid Body Tweeter-on-Top cũng sẽ có mặt tại triển lãm.

Ngoài ra các sản phẩm sản xuất trong nước cũng chiếm ưu thế tại AVShow, khi tổng cộng có 5 phòng trưng bày đến từ các thương hiệu Paramax, Sounder, Khang audio với mức giá giúp cho đông đảo người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn, hứa hẹn sẽ khiến thị trường sôi động trở lại.

Được biết, Audio Visual Equipment Show (AVShow) là triển lãm chuyên ngành về các thiết bị điện tử cao cấp được tổ chức thường niên 1 năm 2 lần. AVShow được tổ chức định kỳ tại TP.HCM và Hà Nội giai đoạn cuối năm nhằm giới thiệu cho người tiêu dùng Việt Nam phong cách thưởng thức âm thanh, hình ảnh theo mô hình mang tầm cỡ quốc tế.