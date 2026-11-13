Bà Bùi Thị Minh Hoài gửi thư chúc mừng 100 năm Khai đạo Cao Đài

Ngày 12.11, thay mặt Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới các Hội thánh và tổ chức Cao Đài cùng toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 100 năm Khai đạo Cao Đài (1926 - 2026).

Nam Thành thánh thất tổ chức đại lễ kỷ niệm Hành trình 100 năm ngày thành lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - ngày khai đạo Cao Đài ẢNH: PHẠM HỮU

Trong thư, bà Bùi Thị Minh Hoài gửi tới các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào theo đạo Cao Đài những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại lễ thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, là tôn giáo nội sinh lớn của dân tộc, ra đời tại Nam bộ năm 1926, qua 100 năm hình thành và phát triển, đạo Cao Đài đã khẳng định là một bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại đa số chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài luôn thể hiện tinh thần yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo phương châm "Nước vinh, Đạo sáng", "Tốt đời, đẹp đạo".

Cùng đó, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các Hội thánh, tổ chức Cao Đài và đồng bào theo đạo trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, tham gia các chương trình, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

Nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu mốc lịch sử quan trọng, tròn 100 năm ngày Khai đạo Cao Đài, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ tin tưởng các vị chức sắc, chức việc và đồng bào theo đạo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó cùng dân tộc, lan tỏa các giá trị nhân văn, từ bi, bác ái; tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, người có công với đất nước, trẻ em mồ côi, khuyết tật; chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn đồng bào đạo Cao Đài tiếp tục chung sức cùng toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.