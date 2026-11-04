Bà Bùi Thị Minh Hoài gửi thư chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981 - 7.11.2026), bà Bùi Thị Minh Hoài, thay mặt Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gửi thư chúc mừng chư vị giáo phẩm, tăng ni, phật tử trong và ngoài nước.

Trong thư, bà Bùi Thị Minh Hoài nhắc lại dấu mốc ngày 7.11.1981, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất các tổ chức, hội và hệ phái Phật giáo trong cả nước, mở ra giai đoạn phát triển mới của Phật giáo Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: MTTQVN

Sau 45 năm hoạt động theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", Giáo hội đã phát huy vai trò trong đời sống xã hội, vận động tăng ni, phật tử tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bức thư ghi nhận những đóng góp cụ thể của Giáo hội, trong đó có việc bốn lần đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, góp phần nâng cao vị thế Phật giáo Việt Nam và quảng bá hình ảnh đất nước ra quốc tế.

Trong đại dịch Covid-19, nhiều cơ sở Phật giáo, tăng ni, phật tử đã huy động nguồn lực hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, Giáo hội duy trì các hoạt động từ thiện, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.

Thay mặt Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài biểu dương những thành tựu, đóng góp của Giáo hội cùng tăng ni, cư sĩ, phật tử trong và ngoài nước.

Về định hướng thời gian tới, bà đề nghị Giáo hội tiếp tục củng cố đoàn kết, nâng cao chất lượng đào tạo tăng ni, chú trọng giáo dục đạo hạnh, hoằng pháp và bồi dưỡng đội ngũ kế thừa.

Đồng thời, Giáo hội cần phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo; vận động tăng ni, phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa.

Một nội dung đáng chú ý trong thư là đề nghị Giáo hội chủ động thích ứng với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ phù hợp vào quản lý, hoằng pháp và hoạt động Phật sự.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng mong muốn Giáo hội mở rộng giao lưu quốc tế, đối ngoại nhân dân, tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó quảng bá các giá trị Phật giáo Việt Nam và hình ảnh đất nước.

Bức thư bày tỏ tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tham gia các hoạt động vì cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển đất nước.