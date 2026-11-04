Mở rộng hợp tác vùng Karlovy Vary (Cộng hòa Séc) với các địa phương Việt Nam

Ngày 3.11, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thống đốc vùng Karlovy Vary Petr Kubis.

Tại buổi làm việc, ông Petr Kubis đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với phát triển kinh tế - xã hội của Cộng hòa Séc nói chung và vùng Karlovy Vary nói riêng, đồng thời khẳng định chính quyền vùng sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt hội nhập sâu rộng với nước sở tại.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với vùng Karlovy Vary (Cộng hòa Séc) ẢNH: MTTQ

Về hợp tác địa phương, ông Petr Kubis cho biết, bên cạnh thỏa thuận kết nghĩa với Quảng Ninh, vùng Karlovy Vary sẵn sàng mở rộng hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam.

Với thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng, công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao, vùng Karlovy Vary mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như du lịch, y tế, giáo dục, công nghiệp nặng, sản xuất pha lê và gốm sứ.

Tại buổi làm việc, bà Hà Thị Nga thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền vùng Karlovy Vary trong phát triển địa phương và sự quan tâm dành cho cộng đồng người Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga gặp gỡ lãnh đạo vùng Karlovy Vary ẢNH: MTTQ

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, gần 90.000 người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, trong đó có cộng đồng tại Karlovy Vary, không chỉ đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội sở tại mà còn là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Để tiếp tục phát huy vai trò đó, bà Hà Thị Nga đề nghị chính quyền vùng Karlovy Vary tạo điều kiện thuận lợi để người Việt ổn định cuộc sống, kinh doanh hợp pháp và bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng.

Bà Hà Thị Nga cũng mong muốn tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam và giao lưu thanh niên, học sinh hai nước; đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác giữa Karlovy Vary với các địa phương Việt Nam trong du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp.