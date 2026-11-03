Bà Hà Thị Nga làm việc với Hạ viện Cộng hòa Séc

Ngày 2.11, đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký, dẫn đầu, đã làm việc với đại diện Hạ viện Cộng hòa Séc, nhằm trao đổi về quan hệ hợp tác song phương và thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan, tổ chức hai nước.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Hạ viện Séc Patrik Nacher đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Séc, với khoảng 39.000 người được ghi nhận là thành viên cộng đồng dân tộc thiểu số.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN

Việc người Việt có đại diện trong Hội đồng các dân tộc thiểu số của Séc cùng các hoạt động văn hóa, thể thao đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trao đổi tại chương trình, bà Hà Thị Nga cho biết, chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Séc phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2025. Hợp tác song phương ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

Bà Hà Thị Nga bày tỏ tin tưởng buổi làm việc sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, nhất là giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan có chức năng tương đồng của Hạ viện Séc.

Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn trao đổi kinh nghiệm với phía Séc về công tác lập pháp, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị cử tri, giám sát và quản lý xã hội.

Bà Hà Thị Nga trao đổi tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN

Bà Hà Thị Nga đề xuất hai bên nghiên cứu tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi chuyên đề theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Đề cập cộng đồng người Việt tại Séc, bà Hà Thị Nga mong muốn Quốc hội và Chính phủ Séc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, làm việc, tuân thủ pháp luật sở tại và đóng góp cho quan hệ hai nước.

Bà Hà Thị Nga cũng đề nghị phía Séc xem xét mở lại hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam, xây dựng chính sách thị thực thuận lợi hơn và thúc đẩy kết nối hàng không giữa hai nước nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác kinh tế.

Trao đổi về các đề xuất trên, nghị sĩ Hạ viện Séc Denis Doksanský cho biết các nghị sĩ sẽ xem xét khả năng thúc đẩy mở hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam. Đối với việc tiếp nhận sinh viên, ông cho biết Ủy ban Đối ngoại Hạ viện sẽ làm việc với Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục nhằm xem xét tăng số lượng sinh viên Việt Nam sang học tập tại Séc.

Ông nhấn mạnh Việt Nam có vị trí chiến lược tại châu Á và Séc mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, coi đây là cầu nối với khu vực.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc ẢNH: TTXVN

Tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam nêu một số kiến nghị liên quan đến cộng đồng người Việt. Đại sứ mong muốn chính quyền Séc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại nước này.

Bên cạnh đó, Đại sứ đề nghị phía Séc nghiên cứu miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi đoàn và giảm thủ tục hành chính.