Bà Hà Thị Nga dẫn đầu đoàn đại biểu thăm và làm việc tại Tây Ban Nha

Từ ngày 28 - 30.10, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Tây Ban Nha.

Khẳng định vị thế và tầm nhìn Việt Nam tại Đại hội đồng AICESIS

Tại thủ đô Madrid, đoàn đại biểu đã tham dự phiên họp Đại hội đồng Hiệp hội Quốc tế các Hội đồng Kinh tế - Xã hội và các tổ chức tương đương (AICESIS).

Phát biểu tại phiên họp, bà Hà Thị Nga đã thông tin tới các đại biểu quốc tế về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước; khẳng định Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Đoàn đại biểu tham dự phiên họp Đại hội đồng Hiệp hội Quốc tế các Hội đồng Kinh tế - Xã hội và các tổ chức tương đương ẢNH: BTC

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Việt Nam là phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; tuyệt đối không đánh đổi môi trường và an sinh xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy vai trò tập hợp, bảo đảm các chính sách chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đáp ứng đúng lợi ích chính đáng của người dân, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo bà Hà Thị Nga, là thành viên liên kết của AICESIS từ năm 2009, Việt Nam đề xuất 3 định hướng đóng góp trọng tâm, gồm: tăng cường chia sẻ tri thức, trao đổi kinh nghiệm trong thúc đẩy công bằng xã hội và hoàn thiện cơ chế tham vấn đa bên; kết nối hiệu quả các khuôn khổ hợp tác đa phương giữa AICESIS với tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hiệp quốc (ECOSOC); đồng thời thúc đẩy giao lưu, tăng cường tình đoàn kết và tin cậy giữa nhân dân các nước thông qua kênh đối ngoại nhân dân.

Đoàn đại biểu đã tiến hành các cuộc hội đàm song phương quan trọng với Hội đồng Kinh tế - Xã hội Tây Ban Nha và Tổng Thư ký AICESIS, nhằm thúc đẩy hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa các bên.

Bà Hà Thị Nga chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Thư ký Hội đồng Kinh tế - Xã hội Tây Ban Nha ẢNH: BTC

Hai bên đã thống nhất đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm tham vấn chính sách công (thị trường lao động, an sinh xã hội, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, bình đẳng giới).

Bà Hà Thị Nga đồng thời đề nghị Tây Ban Nha hỗ trợ làm cầu nối mở rộng quan hệ đối tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các Hội đồng Kinh tế - Xã hội tại khu vực châu Âu và Mỹ Latinh, khuyến khích các tổ chức thành viên tăng cường kết nối đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa.

Khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn coi AICESIS là kênh đối ngoại đa phương quan trọng; qua đó mong muốn tiếp tục tăng cường sự tham gia của Mặt trận vào các hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về đối thoại xã hội, giám sát và phản biện xã hội, góp phần nâng cao vị thế đối ngoại nhân dân của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tăng cường phối hợp giữa Đại sứ quán với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đoàn đại biểu đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha. Sau khi nghe Đại sứ Đỗ Hoàng Linh thông tin về tình hình quan hệ Việt Nam - Tây Ban Nha và công tác cộng đồng trong thời gian gần đây, bà Hà Thị Nga đã thông tin về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga tặng quà lưu niệm Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha ẢNH: BTC

Bà đã đề xuất tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Đại sứ quán với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên cùng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học thông qua các chương trình hợp tác dài hạn, linh hoạt bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đặc biệt, hướng tới cột mốc Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tây Ban Nha, thay mặt Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Hà Thị Nga khẳng định luôn sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán để có những hoạt động thiết thực góp phần vào thành công chung của sự kiện trọng đại này.