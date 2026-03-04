Bà Hà Thị Nga: Địa phương cần mở hướng đi mới, tạo sinh kế bền vững cho người dân

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị ẢNH: HOÀNG ĐỨC

Tại hội nghị, nhiều cử tri xã Tân Uyên bày tỏ sự đồng tình và ấn tượng với những cam kết cụ thể của bà Hà Thị Nga, đặc biệt là những nội dung liên quan đến phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống người dân và tăng cường vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Cử tri Nguyễn Ngọc Huyền (xã Tân Uyên) đánh giá, hành động của các ứng viên đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: thúc đẩy kinh tế biên mậu, phát triển nông nghiệp đặc sản, nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao và cải thiện hạ tầng giao thông.

"Chúng tôi ghi nhận cam kết của các ứng cử viên trong việc làm cầu nối vững chắc, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc Lai Châu đến các cơ quan có thẩm quyền", ông Huyền nói.

Theo ông Huyền bày tỏ, cử tri kỳ vọng các vị ứng cử viên, khi được tín nhiệm bầu vào Quốc hội, HĐND, sẽ hiện thực hóa lời cam kết bằng hành động cụ thể, nỗ lực cao nhất vì sự nghiệp phát triển bền vững của Lai Châu và đời sống ấm no hạnh phúc của nhân dân.

Cử tri Nguyễn Ngọc Huyền ẢNH: HOÀNG ĐỨC

Tuy nhiên, ông Huyền tiết lộ, điều mà đông đảo nhân dân và cử tri xã Tân Uyên, đặc biệt là bà con vùng nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm nhất là vấn đề việc làm và sinh kế bền vững. Hiện đa số lao động tại địa phương chưa có việc làm ổn định. Đa số người lao động chưa được đào tạo nghề. Lực lượng lao động chính, nhất là thanh niên, phải rời quê hương để đi làm thuê ở các khu công nghiệp miền xuôi. Điều này không chỉ khiến đời sống nhiều gia đình thiếu sự gắn kết, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

"Chúng tôi cũng kỳ vọng các đại biểu tăng cường giám sát việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo các nguồn lực của Nhà nước đến đúng đối tượng, đúng mục tiêu, thực hiện phát huy hiệu quả...", ông Huyền bày tỏ.

Đề nghị địa phương mở hướng đi mới cho người dân Tân Uyên phát triển

Trước những nguyện vọng của cử tri Tân Uyên, thay mặt các ứng cử viên, bà Hà Thị Nga cho biết, trong chương trình hành động, các ứng cử viên đều cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu dân cử, dù ở bất cứ cương vị công tác nào cũng sẽ nỗ lực hiện thực hóa những cam kết đã đưa ra, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Lai Châu trong thời gian tới.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri đều là những nguyện vọng chính đáng, sát với thực tiễn đời sống và là cơ sở quan trọng để các đại biểu nghiên cứu, phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền.

Bà Hà Thị Nga thăm hỏi và tặng quà các cử tri cao tuổi ở xã Tân Uyên ẢNH: HOÀNG ĐỨC

Theo bà Nga, để đất nước phát triển bền vững, trước hết cần bắt đầu từ nền tảng là mỗi con người và mỗi gia đình. Khi gia đình ổn định, hạnh phúc, chăm lo tốt cho con cái và phát triển kinh tế hộ gia đình thì sẽ tạo ra nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Đánh giá về tình hình phát triển địa phương, bà Nga cho rằng mặc dù mới đi vào hoạt động, xã Tân Uyên đã có nhiều nỗ lực trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đây là địa phương có nguồn thu ngân sách khá tốt, chính quyền địa phương cũng rất quan tâm phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có như phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao như mắc ca, quế, chè, cùng với nuôi cá trên lòng hồ - những hướng đi được đánh giá là phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Bà Nga cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tìm tòi, mở ra những hướng đi mới, phát triển thêm các sản phẩm có giá trị cao, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Trong đó, mục tiêu "ly nông nhưng không ly hương", giúp người dân có việc làm và thu nhập ổn định ngay tại địa phương, là nhiệm vụ đặt ra yêu cầu rất lớn đối với chính quyền cơ sở.

Khẳng định trách nhiệm của mình, bà Nga cho biết các ứng cử viên sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri. Dù có được bầu làm đại biểu hay không, các ứng cử viên vẫn sẽ tiếp tục quan tâm, theo sát những vấn đề liên quan đến lao động, việc làm và tạo sinh kế cho người dân.

Nhân dịp tiếp xúc cử tri tại xã Tân Uyên, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Hà Thị Nga đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 20 suất quà của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho các gia đình chính sách, người có uy tín và hộ nghèo trên địa bàn 2 xã.