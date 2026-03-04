Cử tri ấn tượng với chương trình hành động của bà Hà Thị Nga

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga đã trình bày chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, bà Nga sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, trong đó trọng tâm là giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và kịp thời phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ cũng như các cơ quan có thẩm quyền.

Bà Hà Thị Nga trao đổi với cử tri xã Nậm Sò ẢNH: HOÀNG ĐỨC

Bà Nga khẳng định sẽ bám sát thực tiễn đời sống của nhân dân, từ đó kiến nghị với Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phù hợp, đặc biệt là các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm bảo đảm người dân được thụ hưởng đầy đủ hơn thành quả của công cuộc đổi mới.

Cạnh đó, sẽ cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư, góp phần tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển của tỉnh Lai Châu.

Sau khi nghe chương trình hành động của ứng cử viên, nhiều cử tri xã Nậm Sỏ bày tỏ sự đồng tình và ấn tượng với những cam kết cụ thể của bà Hà Thị Nga, đặc biệt là những nội dung liên quan đến phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống người dân và tăng cường vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Cử tri Lầu A Trịnh, thôn Hố Cả (xã Nậm Sỏ) cho rằng, những cam kết về quan tâm đến đời sống người dân, tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, sinh kế và giảm nghèo bền vững rất sát với thực tế địa phương của bà Hà Thị Nga rất sát với thực tế địa phương.

"Chúng tôi mong rằng nếu được cử tri tín nhiệm, bà sẽ tiếp tục kiến nghị nhiều chính sách thiết thực hơn cho vùng cao", cử tri nói.

Trong khi đó, cử tri Đường Văn Son (xã Nậm Sỏ) bày tỏ ấn tượng với chương trình hành động của bà Hà Thị Nga vì các nội dung được trình bày khá cụ thể, không chung chung mà bám sát những vấn đề người dân địa phương đang quan tâm như hạ tầng giao thông, sinh kế và giảm nghèo bền vững.

"Những định hướng này phù hợp với thực tế của một xã vùng cao như Nậm Sỏ nên cử tri chúng tôi rất đồng tình. Hy vọng, bà sẽ phản ánh kịp thời những khó khăn của người dân vùng cao đến Quốc hội và các cơ quan chức năng”, cử tri Son nói.

Những kiến nghị của cử tri là cơ sở quan trọng để đại biểu tham gia hoạt động của Quốc hội

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga cảm ơn trước sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của cử tri đối với chương trình hành động của các ứng cử viên.

Bà nhấn mạnh, vấn đề dân tộc và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi là nội dung rất thực tiễn đối với tỉnh Lai Châu cũng như nhiều địa phương vùng núi khác. Vì vậy, cử tri đều mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những cơ chế, chính sách quan tâm hơn nữa để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào vùng cao.

Bà Hà Thị Nga khẳng định, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, bản thân bà và các ứng cử viên cũng sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Chúng tôi mong muốn được đóng góp công sức nhỏ bé của mình. Mỗi người đóng góp một phần nhỏ bé sẽ tạo nên sức mạnh lớn, giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thách thức, cùng xây dựng quê hương, đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới - giàu mạnh và thịnh vượng, để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn”, bà Hà Thị Nga bày tỏ.

Bà Hà Thị Nga cũng mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm bằng cách thường xuyên phản ánh những vấn đề thực tiễn của địa phương. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri chính là cơ sở quan trọng để các đại biểu có thêm thông tin, chất liệu trong quá trình tham gia hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là trong việc góp ý xây dựng luật, hoàn thiện cơ chế, chính sách và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Bà Nga cùng lãnh đạo tỉnh Lai Châu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, xã Nậm Sỏ ẢNH: HOÀNG ĐỨC

Đồng thời, bà cũng mong các cử tri xã Nậm Sỏ tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động của các đại biểu sau khi trúng cử, để những cam kết trước cử tri được cụ thể hóa bằng hành động và những kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đã trao tặng 20 suất quà của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho các hộ gia đình chính sách, người có uy tín và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nậm Sỏ.