Bà Hà Thị Nga dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại châu Âu

Ngày 31.10, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc toàn châu Âu được tổ chức tại Cộng hòa Séc. Đây là lần đầu tiên Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức cho người Việt Nam ở toàn châu Âu.

Cùng dự, có ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu; Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; các đại sứ Việt Nam tại các nước sở tại; lãnh đạo hội đoàn của 24 quốc gia tại châu Âu cùng đông đảo bà con kiều bào.

Bà Hà Thị Nga cùng bà con kiều bào tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cộng hòa Séc ẢNH: BTC

Lắng nghe và đồng hành cùng kiều bào

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Hà Thị Nga gửi tới bà con kiều bào những lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc ngày hội thành công rực rỡ, thực sự là ngày hội của tình đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và sự gắn bó giữa kiều bào với quê hương.

Thông tin tới bà con kiều bào về một số điểm nổi bật rất đáng tự hào của đất nước trong thời gian qua, bà Hà Thị Nga cho biết, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, ở trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã tập trung khơi thông các điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kịp thời xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh, nhất là về giá năng lượng, nhập siêu, giải ngân vốn đầu tư công.

Bà Hà Thị Nga phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Có được kết quả đó là bởi có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước và đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức của toàn dân tộc - trong đó luôn có sự đóng góp công sức, trí tuệ và tình yêu quê hương đất nước của cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài.

"Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới", bà Hà Thị Nga khẳng định.

Bà Hà Thị Nga tặng quà cho Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu ẢNH: BTC

Theo bà Hà Thị Nga, với vai trò là tổ chức tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng, lắng nghe và đồng hành cùng đồng bào ta ở nước ngoài; coi việc gắn kết kiều bào với quê hương, đất nước và phát huy vai trò của bà con trong đối ngoại nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận.

Với khoảng 1,5 triệu người, cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu qua nhiều thế hệ đã nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, ổn định cuộc sống và hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại.

"Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại châu Âu lần này là một dấu ấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng không gian đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường gắn bó đồng bào ta ở châu Âu với quê hương, đất nước và các cộng đồng người Việt Nam trên thế giới", bà Nga nhấn mạnh.

Bà Hà Thị Nga cùng bà con kiều bào tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cộng hòa Séc ẢNH: BTC

Truyền bá bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, để tinh thần đại đoàn kết tiếp tục lan tỏa vững chắc, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn bà con kiều bào tại châu Âu tiếp tục củng cố đoàn kết, tăng cường kết nối và phát huy vai trò của các hội, đoàn.

Đồng thời, quan tâm hỗ trợ các thành viên mới, người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên, sinh viên và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường gắn kết giữa các thế hệ, các thành phần trong cộng đồng trên tinh thần tôn trọng, sẻ chia và cùng hướng tới những giá trị chung.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ trí tuệ, công sức của kiều bào cùng hướng về quê hương, đất nước. Khuyến khích đội ngũ doanh nhân tăng cường kết nối thương mại, đầu tư, đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu; đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học tích cực chia sẻ tri thức, kết nối khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác nghiên cứu, bằng những hình thức linh hoạt, thiết thực, phù hợp.

Bà Hà Thị Nga chụp ảnh lưu niệm cùng bà con kiều bào ẢNH: BTC

Bà Hà Thị Nga cũng mong muốn, bà con kiều bào quan tâm giữ gìn tiếng Việt và truyền bá bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Các hội đoàn tiếp tục duy trì các lớp học tiếng Việt, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tết cộng đồng, đồng thời tạo thêm nhiều hình thức giao lưu, kết nối thanh niên, sinh viên người Việt tại châu Âu với thế hệ trẻ trong nước. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác đối ngoại nhân dân và hội nhập tại nước sở tại.

"Mỗi hội đoàn, mỗi doanh nhân, trí thức và mỗi kiều bào hãy là một "đại sứ văn hóa" của đất nước và con người Việt Nam, làm cầu nối vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước ở khu vực châu Âu", bà Hà Thị Nga gợi mở.