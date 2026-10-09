Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai phong trào 'Bình dân học vụ số' năm 2026

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" và các hoạt động phát triển năng lực số năm 2026.

Theo đó kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời triển khai Đề án chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Tổ chức 23 lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng số

Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền được triển khai trong tháng 10 và 11.2026, tập trung phổ biến kiến thức, kỹ năng số cơ bản; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng thiết yếu trong đời sống. Nội dung tuyên truyền cũng chú trọng kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang vận hành Mặt trận số để kết nối đồng hành cùng người dân ẢNH: MINH HIỂN

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến xây dựng minisite tại địa chỉ binhdanhocvuso.mattranso.vn, tích hợp tài liệu, dữ liệu, sổ tay điện tử về tri thức và kỹ năng số, cùng hệ thống câu hỏi giải đáp có tích hợp chatbot, AI. Sổ tay kỹ năng số sẽ được phát hành dưới dạng bản in và bản điện tử, phục vụ các nhóm đối tượng khác nhau.

Một nội dung trọng tâm của kế hoạch là tổ chức 3 khóa đào tạo với tổng cộng 23 lớp, hướng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, người dân, đoàn viên, hội viên và cán bộ Mặt trận.

Các lớp tập huấn tập trung vào kỹ năng vận hành thiết bị số và phần mềm; khai thác thông tin, dữ liệu; bảo đảm an toàn, an ninh trên môi trường số; triển khai nền tảng Mặt trận số và ứng dụng AI trong công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đối với người dân, nội dung đào tạo chú trọng sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng phục vụ y tế, giáo dục, đời sống. Người lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã được hướng dẫn ứng dụng AI trong công việc, kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử và giao dịch số an toàn.

Thanh niên hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến ẢNH: VŨ THƠ

Phát huy vai trò thanh niên trong phổ cập kỹ năng số

Kế hoạch cũng dự kiến tổ chức Chiến dịch Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số vào tháng 11.2026 tại Lào Cai, Gia Lai và Đồng Tháp. Chiến dịch hướng đến xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia các đội hình "Bình dân học vụ số", hỗ trợ người dân tiếp cận tri thức số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số thiết yếu.Bên cạnh đó, Ngày hội Mặt trận số gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân dự kiến được tổ chức tại các địa phương này, với không gian triển lãm "Mặt trận và công nghệ số". Các gian hàng giới thiệu, hướng dẫn trải nghiệm chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công nghệ số và AI, đồng thời trang bị kiến thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện lừa đảo trực tuyến.



Kế hoạch nhấn mạnh việc lấy hiệu quả ứng dụng sau đào tạo làm tiêu chí đánh giá kết quả triển khai, qua đó từng bước nâng cao năng lực số cho cán bộ và người dân, góp phần xây dựng công dân số, cộng đồng số và Mặt trận số.