Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN, và các Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã triển khai thực hiện trên 88% tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch, tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Báo cáo cũng cho thấy nhiều lĩnh vực công tác tiếp tục có đổi mới. Hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, giám sát và phản biện xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân, an sinh xã hội và các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai bám sát thực tiễn, tạo nhiều điểm nhấn.

Bà Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị Ảnh: Phan Linh

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bà Hà Thị Nga cho biết toàn cơ quan đã nỗ lực hoàn thành nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Bà Hà Thị Nga cũng đề nghị các ban, đơn vị nghiên cứu kỹ những hạn chế đã được chỉ ra để xây dựng kế hoạch khắc phục trong những tháng cuối năm.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN cho rằng tư duy đổi mới vẫn là điểm còn hạn chế của cơ quan. Trong bối cảnh hệ thống Mặt trận ở địa phương đang tích cực thích ứng với yêu cầu mới, cơ quan T.Ư càng phải đi đầu trong đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nghiên cứu sâu các chủ trương, nghị quyết của Đảng và tham mưu những giải pháp có tính chiến lược. Đồng thời, thường xuyên bám sát cơ sở, theo dõi việc triển khai các chủ trương để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chính sách và hướng dẫn thực tiễn.

Bà Hà Thị Nga cũng yêu cầu các ban, đơn vị phát huy tinh thần chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Người đứng đầu các ban phải nâng cao trách nhiệm quản trị, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm theo tinh thần "7 rõ", đồng thời xây dựng môi trường làm việc đề cao tinh thần đồng trách nhiệm và phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận, tạo ra những kết quả thiết thực, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.