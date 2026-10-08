Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Hội nghị do ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; ông Phan Công Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; bà Dương Thị Mai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, đồng chủ trì.

Chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa

Các đại biểu chủ trì hội nghị ẢNH: MTTQ VN

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Trong 9 tháng năm 2026, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai nhiều nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và yêu cầu của cấp trên.

Công tác kiểm tra không chỉ tập trung vào việc phát hiện, xử lý vi phạm mà còn chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa. Trong 9 tháng, cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc đã kiểm tra 18 tổ chức đảng và 54 đảng viên.

Kết quả cho thấy, 18 tổ chức Đảng được kiểm tra đều thực hiện tốt; 49/54 đảng viên được kiểm tra thực hiện tốt, 5 trường hợp còn hạn chế, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

Đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã kiểm tra 4 tổ chức Đảng và 11 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 1 tổ chức Đảng có vi phạm phải thi hành kỷ luật , 2 tổ chức Đảng kiểm điểm rút kinh nghiệm và 1 tổ chức Đảng kiểm điểm xem xét trách nhiệm.

Trong số 11 đảng viên được kiểm tra, có 3 trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, 8 trường hợp kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Công tác xử lý đơn thư được quan tâm, chú trọng. Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc tiếp nhận 5 đơn, trong đó 4 đơn phản ánh, kiến nghị, 1 đơn tố cáo. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thụ lý giải quyết 1 đơn, chuyển 2 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đang giải quyết 1 đơn.

Đánh giá kết quả công tác 9 tháng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp trên giao; tổ chức thực hiện có hiệu quả và tham mưu cho cấp ủy triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ.

Công tác thống kê cơ sở dữ liệu kiểm tra, giám sát hàng tháng và xử lý đơn phản ánh, kiến nghị trên hệ thống phần mềm của ngành kiểm tra Đảng đối với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương luôn hoàn thành trước thời hạn, đúng quy định.

Chủ động phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thái Học cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Trung ương triển khai nhiều nghị quyết quan trọng; đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành nhiều văn bản, yêu cầu mới đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Theo ông Nguyễn Thái Học, qua thực tiễn triển khai, nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên. Công tác kiểm tra cũng từng bước đi vào nề nếp, bài bản, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Thái Học phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: MTTQ VN

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thái Học thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi có lúc chưa được quan tâm đúng mức; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

Việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra còn chưa đầy đủ, chưa đúng hoặc hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc có lúc chưa chặt chẽ.

Từ những vấn đề đặt ra, ông Nguyễn Thái Học đề nghị trong thời gian tới và 3 tháng cuối năm, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra để thực hiện đúng, trúng nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra các cấp cần bám sát tình hình tại cơ quan, đơn vị để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy; chủ động phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương với Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc.

Ông Nguyễn Thái Học cũng đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác này cần tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, chuẩn mực trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.