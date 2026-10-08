Trung ương đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Thông báo Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Thông báo nêu rõ, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV họp từ ngày 5 - 8.10.

Một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị lần này là Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến, đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV ẢNH: TTXVN

Trung ương giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Cũng tại hội nghị, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung 9 văn kiện.

Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia.

Trung ương cũng kêu gọi hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2026 và các năm tiếp theo; lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.